位置：美国得克萨斯州奧斯汀(Austin)

标价：349万美元

这座封闭式管理的山顶庄园坐落于奧斯汀特里蒙特(Tremont)的西湖社区(Westlake)，由现业主于2003年委托建造。四周环绕着未经开发的原始保护区，并且邻近城市边缘地带。

尽管现代主义风格在奧斯汀的风头正劲，但从随处可见的复古吊灯和精美烛台便能看出，该物业更多地给人以一种温馨、传统的感觉。主屋尤其是爬满常春藤的凉亭呈现出地中海风格，而非得克萨斯州的典型建筑样式。相比之下，房地产经纪人Greg Walling称，内部空间"有些粗犷"，更接近德州的传统风格。

主层包含主卧套房、设施齐全的厨房、餐厅和镶有木质护墙板的书房。其中一间客厅和家庭房也位于这层，均通向开阔的石砌门廊。经由两侧的楼梯，可以前往二层的卧室及媒体房/游戏房。

全屋采用当地出产的材料精心打造而成，如建造外墙的灰白色石灰岩，以及墙壁护板和天花板横梁所使用的回收长叶松木。

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房屋

该物业占地2.1英亩，内设六间卧室、六间浴室和一间盥洗室，并附带独立的客房，建筑面积为7800平方呎。

设施

Walling把温度可控的超大储藏区描述成"每位妈妈的梦想"，包含空间充足的壁橱、建有宽阔行车道和船只库房的车库、工具间和园艺角等。

另一部楼梯直达二层的媒体房/游戏房和其他几间卧室。除此之外，这座庄园还附带水疗区、游泳池、小型健身房和停车门廊。

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周边

虽然该物业享有与世隔绝的私密环境，但可方便前往Walling口中的"奥斯汀标志性景点"，包括巴顿泉池(Barton Springs Pool)和济尔克公园 (Zilker Park)，后者也是每年10月奥斯汀城市极限音乐节(Austin City Limits Music Festival)的举办地。这座庄园距离久负盛名的厄内斯独立学区(Eanes Independent School District)仅几步之遥，而驱车10分钟即可抵达奥斯汀市中心和德克萨斯大学奥斯汀分校。

经纪人：Greg Walling, Moreland Properties Luxury Homes

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