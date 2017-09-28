加拿大政府为抑制温哥华房地产市场过热出台的降温措施已经见效。

根据瑞麦地产(RE/MAX)本周三发布的一份报告，2017年1月到7月，温哥华100万加元（折合80万2900美元）及以上的豪宅销售同比下跌22.5%。

与此同时，300万加元（折合240万美元）及以上的豪宅销售较去年同期锐减40%。

RE/MAX加拿大西部区域副总裁埃尔顿·阿什(Elton Ash)在报告中称，"随着外国买家税于去年应运而生，加之温哥华的豪华独户住宅供应充足，买家的紧迫感大幅降低。"

为了遏制海外资本在温哥华房地产市场的狂热投资并鼓励本地买家购房，2016年8月不列颠哥伦比亚省宣布向外国买家征收15%的物业转让税，其适用于非加拿大公民或居民在大温哥华地区的所有房屋交易。

根据报告，在考虑"大屋换小屋"的婴儿潮一代、外国买家和富裕的年轻夫妇等群体的推动下，今年前七个月，温哥华100万加元及以上的共管公寓销量同比增长11%。

阿什在报告中指出，"相反地，温哥华的豪华公寓市场供不应求，而且销售连年走高。因此，我们发现越来越多的开发商将目光转向共管公寓项目，并将在未来几年推出更多的豪华公寓。"

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报告显示，2017年1月到7月，大多伦多地区100万加元及以上的高端物业的总体需求同比减少25%。

该地区房屋销售下滑的主要原因来自安大略省政府推行的"公平住房计划"，其中包括15%的外国买家税。

RE/MAX安大略省-大西洋地区总监克里斯托夫·亚历山大(Christopher Alexander)说："大多伦多地区的许多买家已经从市场撤离并持观望态度，以便更好地掌握‘公平住房计划’生效后的市场长期走势。"

根据房地产门户网站Point2Homes本周三发布的另一份报告，76%的温哥华在售物业标价100万加元及以上，领先于加拿大其他城市；而500万加元（折合402万美元）及以上的待售房源占11%。

除温哥华以外，加拿大还有八个城市超半数的在售物业标价100万加元及以上。令人意外的是，多伦多不在其列。

报告显示，在全部6232处待售房源中，100万加元及以上的物业不超过三分之一。多伦多甚至未能跻身前十，仅在全国排名第13位。

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