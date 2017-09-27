位置：英国伦敦

标价：1300万英镑（约合1767万美元）

坐落于一条绿树成荫的大道，这处被称作"圣卢克别墅"(St. Luke’s House) 的新建住宅毗邻商圈并拥有私人水疗设施。在鳞次栉比的切尔西区，这样一栋亮点频频的独栋大宅十分少见。

总部位于伦敦的房地产代理公司Russell Simpson主管Jake Russell说："该社区的大部分住宅相对狭窄。宽度可观、完全独立且附带停车位的房屋简直闻所未闻。"

该物业的设计灵感源于周边的乔治亚风格建筑。开发商采用传统墙砖、铸铁栏杆和方格推拉窗营造出古朴的外观。Russell称，这里提供全套设施和管家服务，可随时拎包入住。

他说："买家只需携带随身行李，便能享受温馨舒适的家居生活。如果您不在此常住，可以在回家前致电管家，他们会帮您备好鲜花，采购食材，或者从柜中取出当季衣物等。"

Russell补充道，从入口门厅的手绘丝绸壁纸、厨房的卡拉卡塔金色大理石和庭院中的石灰岩地砖便可看出，该豪宅是由世界各地的顶级材料精心打造而成。

挂牌信息显示，全屋共有四间会客室，其中主会客厅采用拼花地板，并建有搭配意大利大理石弧形边框的安妮女王风格壁炉，专门用于休闲娱乐。书房拥有组合书架、铜制回纹纱窗和真皮包裹、铆钉装饰的电视背景墙。这两个房间均通向铺有石灰岩地砖的庭院。

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据Russell介绍，主卧套房占据整个二层。皮革包边的百叶窗、床头板和衣柜确保风格统一。手绘丝绸壁纸与卡拉卡塔金色大理石和Lye Rock Crystal品牌水晶配件相得益彰。其他几间卧室分布在三层。

Russell称，圣卢克街给人以一种"绿意盎然的村庄的感觉"，步行一分钟即可抵达主要街道。他补充道，哈罗德百货和路易威登等大牌商店就在不远处。

房屋

该物业内设四间卧室和三间浴室，室内面积超过4000平方呎。

设施

地下室设有隔音娱乐室、台球室、酒吧和附带蒸汽浴室的健身房。另有一间由知名品牌Vinomagna定制的温控酒窖。

除此之外，屋内还装有KNX家庭自动化系统，集成了制冷、供暖、门禁和照明等功能。

Russell说："这种尖端技术操作简便。"

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设计

室内装潢出自伦敦设计师Juliette Byrne之手；开放式厨房和餐厅由定制品牌Smallbone of Devizes操刀设计。

根据挂牌信息，厨房位于一层，镶有卡拉卡塔金色大理石，并配备镜面橱柜、嘉格纳一体化厨具、玫瑰金把手和龙头等。

周边

Russell说："切尔西拥有蓝天、绿地、宽阔的街道和高大的树木……“

这栋房屋位于圣卢克教堂(St. Luke’s Church)和切尔西花园(Chelsea Gardens)以东，毗邻国王路和富勒姆路的商店和餐厅，且华顿街和斯隆街也近在咫尺。

根据挂牌信息，由该物业信步可至斯隆广场和南肯辛顿地铁站。

经纪人：Jake Russell, Russell Simpson

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