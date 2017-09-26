位置：法国巴黎

标价：3914万欧元（折合4669万5000美元）

在寸土寸金的巴黎，很少有地方能像圣日耳曼街区(Faubourg Saint-Germain)一样拥有如此之多的私家花园。那些古色古香的历史建筑后方隐藏着众多花园和景观庭院。

这处豪宅坐落于格勒内勒街(Rue de Grenelle)和勃艮地街(Rue de Bourgogne)交汇处的一块飞地，享有足以与乡村度假屋相媲美的迷人风光和优美环境。业主不仅可以欣赏私家花园的美景，而且能够眺望相邻物业的景观。据房地产代理公司Barnes经纪人Claire Drean，这块四周封闭的绿地算是社区中最大的私家花园。

该物业属于一个新开发项目。整个项目包含五栋历史建筑（最初用作法国军队的营房），共计17个豪华住宅单元。周边还分布着豪华联排别墅Hotel de Noirmoutier。这栋建筑始建于18世纪，曾归国王路易十四的孙女Elizabeth-Alexandrine de Bourbon所有。1700年代，贵族阶层在圣日耳曼地区下令建造了许多豪华宅邸。

该物业于1900年代建成，经过精心的翻修改造并加装了许多现代设施，有种精品酒店的感觉，其中一整个楼层专门为休闲生活而设。华丽考究的装潢令人联想起装饰艺术时期，屋内还拥有气派的旋转楼梯、挑高屋顶和黑框落地大窗，可最大限度地展现花园美景。

平面布局呈L形，以花园为中心，非常适合举办大型聚会和户外用餐。一层的生活空间毗连一处通向花园的开阔露台。Drean称，私家花园和周围花园的美景是该物业的最大亮点。

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房屋

这处豪宅内设四间卧室和五间浴室，包括一间主卧套房和其他三间卧室（所有卧室均附带浴室，另一间浴室位于员工套房），室内面积为9279平方呎，并附带1.2英亩的户外空间。

设施

地下一层分布着附带美发室的超大游泳池、设有带帘按摩床的休息区、土耳其浴室、两间更衣室、桑拿房、健身房、浴室和酒窖。

全部四个楼层和地下停车场均通有电梯，后者建在管理员宿舍的地下空间。除此之外，该物业还附带一间面积不大的独立马车房，正对勃艮地街。

业主可经由格勒内勒街上的主入口或者专属的行人和车辆入口进入屋内。

另有一条私家车道通向马车房。该物业是整个开发项目中唯一拥有独立入口的房屋。

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周边

根据宣传手册，勃艮地街被认为是该地区安保等级最高的街道之一，因为这里汇集了众多外国大使馆和政府机构。

当地分布着许多始建于17世纪和18世纪的历史建造，这些物业大都拥有绿树掩映的大花园，宛若巴黎市中心的"一片绿洲"。

设计

该物业由巴黎建筑师让-雅克·奥利(Jean-Jacques Ory)负责翻新，室内装潢则出自设计师Thierry Despont之手，他的同名公司曾为巴黎丽兹酒店(Ritz Paris)和纽约伍尔沃斯大厦(New York’s Woolworth Building)设计改造方案。

经纪人：Claire Drean, Barnes Paris

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