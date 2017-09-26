由于税务负担加重，越来越多的伦敦高端物业买家被迫申请购房贷款。

据英国房地产公司汉普顿国际(Hamptons International)，截止2017年7月的三个月内，74%百万英镑（折合140万美元）及以上的伦敦高端物业是通过贷款购买，较去年同期的65%有所升高，而在金融危机爆发后的2009年，这一比例仅为31%。

瑞麦地产(RE/MAX)伦敦分公司经理Roger Collings说："2009年到2015年，绝大多数购房者为全现金买家，但现在明显减少。"

Collings在房地产网站Rightmove提供的一份报告中称，"2009年到2015年，大批购房者涌入伦敦中心区市场，希望在这个安全的金融环境中寻求稳健的投资机会。然而，随着针对投资者的印花税率上调3%，加之英国脱欧对伦敦房地产市场的影响尚未明朗，投资者纷纷持观望的态度。"

英国政府就每笔房地产交易向买家征收印花税，具体"税级"视总房款而定。

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英国税务海关总署称，如果购买价值100万英镑的单一产权物业，买家需要缴纳3750英镑（折合5054美元）的印花税。如果购买200万英镑的物业，税款飙升至15万3750英镑（折合20万7194美元）。

2015年，英国财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)宣布，向出租型物业的投资者和价值4万英镑（折合5万3838美元）及以上的二套房买家加收3%的印花税。该政策出台之后，伦敦房地产市场迅速降温。据Rightmove，每年秋季房价通常上涨，但受伦敦高端市场持续调整的影响，今年9月物业的要价环比下跌2.9%或1万8358英镑（折合2万4754美元）。

与高端市场价格下跌相反，伦敦房价最低的12个行政区保持活跃，而且较去年同期均有不同程度的涨幅。

汉普顿国际住宅研究部主管菲奥纳拉•厄雷(Fionnuala Earley)在接受彭博新闻社的采访时表示，"印花税上调意味着，购买百万英镑及以上物业的买家需要支付更多的税款，严重影响他们的资金流动性。与此同时，房价上涨表明，越来越多的伦敦普通家庭住宅将跻身这一价格区间。"

据汉普顿国际，并非只有伦敦出现高端物业买家的贷款比例升高。2017年4月到7月，英国各大地区的百分比均有所增长。其中，英格兰东部和威尔士的买家贷款比例分别上涨9%和1%。

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