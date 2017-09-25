位置：美国加州洛杉矶

标价：590万美元

提到当下洛杉矶高档住宅的建筑和设计趋势，房地产专家Blair Chang颇有无奈。

来自The Agency的房地产经纪人兼联合创始人Chang说："现在的洛杉矶，到处都是冰冷乏味的白色盒子。"不过Chang也举出了与这种没有人情味的美学风格相反的例子，就是这套位于好莱坞山的独特"迷你豪宅"。该豪宅由Stern + Kind设计，洋溢着华丽的现代主义风格。

这套充满生机的住宅将意大利现代主义风格、日本建筑元素以及智能家居技术融为一体，用Chang的话来说："［这套房子］一方面非常现代化，另一方面又很温馨。"

房子入口处的大型穿孔黄铜外墙是其一大特色，来自Amulet Realty的联合经纪人Victoria Gureyeva对此评论道："这一设计绝对惊人，非比寻常。"她还说这里在保留好莱坞旧时魅力的同时，还拥有绝对的现代主义气息，体现在悬空式楼梯、宽大的窗户、日式烧杉板，黑色大理石台面和遍布整个物业的黄铜装饰物上。

同时，有了智能家居技术，房主可以使用智能手机完全控制住宅的照明和家电。

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室内设计的细节考究延续到了外部精心打理的花园内，这里色彩斑斓的树木、郁郁葱葱的羊茅草和现代设计形成了独特的组合。

Chang谈到这所住宅时说："我最喜欢［此物业］的一点是，从景观美化到材料使用的过程中，处处流露着禅宗气息。"后又补充道："在很多方面，这里是一片现代化的清净圣地。"

房屋

这套房子面积9700平方呎，内设四间卧室和三间浴室。

设施

此物业贯穿智能家居技术，设有一个户外娱乐场所、两个室外露台和一个咸水游泳池。

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周边

好莱坞山附近是许多名人的住所，交通便利，靠近日落大道(Sunset Strip)和西好莱坞(West Hollywood)，因而有各种各样的购物、娱乐和餐饮选择。对于热爱户外运动的人来说，此物业还坐落在热门登山目的地Runyon 峡谷的山脚。

经纪人：Blair Chang, The Agency和Victoria Gureyeva, Amulet Realty

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