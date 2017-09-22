已逝的美国前总统夫人杰奎琳•肯尼迪•奥纳西斯(Jackie Kennedy Onassis)位于纽约东汉普顿的童年避暑别墅最近又降价500万美元，这是该别墅在三个月之内的第二次降价，其要价现已降至2999万5000美元。

该庄园于2016年以3899万5000美元的要价挂牌出售，迄今为止，总共降价了900万美元。

此豪宅由Arthur Jackson设计，建于1917年，占地超七英亩，内有10间卧室、10间浴室和两间盥洗室。庄园内还有一座游泳池、一间池边小屋、一栋两居室客用别墅和一座可停放三辆车的车库。

另外，与豪宅相邻的四英亩地块上建有一个下沉式草地网球场，这块地原价1500万美元，现降价至1199万5000美元，以期以低价招揽投资客。

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该豪宅现任业主是时尚设计师、蒂凡尼艺术总监Reed Krakoff，环域居未能与其取得联系。公共纪录显示，Krakoff于2007年以2000万美元购入此房产。

来自Brown Harris Stevens公司的房产经纪人Peter Turino表示："新的要价非常务实，可谓物超所值，因为该房产在2007年还进行了全面装修。在上世纪20年代，布维尔(Bouvier)家族都在这里度过夏天，为其增添了一份非比寻常、耐人寻味的色彩。毫无疑问，这是我们为品味独到的文雅之士提供的一次特别机会。"

该物业由Turino、Douglas Elliman的Carol Nobbs和Corcoran的Susan Breitenbach共同代理销售。Breitenbach和Nobbs没有立即回复相关置评请求。

据报道，去年夏天，这栋别墅出租给了俄罗斯亿万富豪罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)及其妻子达沙·朱可娃(Dasha Zhukova)。

此次降价由房产新闻网站Curbed率先披露。

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