位置：意大利威尼斯

标价：890万欧元（约合1060万美元）

意大利艺术、历史和文化爱好者现在可以在威尼斯最负盛名的住宅区之一圣马可(San Marco)找到其理想家园。

这栋公寓楼装饰华丽，主楼层设有多间宽敞气派的会客室，内有若干幅18世纪壁画，这些壁画出自洛可可派粉彩画家Pietro Antonio Perotti之手。这位画家曾在皇家艺术学院(the Royal Academy)展出作品，并于1772至1775年间在伦敦居住。他的妻子Angelica le Gru师从意大利著名艺术家罗萨尔巴·卡列拉(Rosalba Carriera)。

威尼斯苏富比国际房地产(Venice Sotheby’s International Realty)总监Ann Marie Doyle说：“我喜欢这里华丽的壁画，雅致的原始凉廊，而且这里还设有一个私人通道。这栋豪宅位于威尼斯最有名望的广场之一：圣斯特凡诺广场(Campo Santo Stefano)。”

这座宅邸始建于15世纪，后又进行了增建，虽然外表看起来普普通通，内里却别有洞天，富丽堂皇。从一层的私人通道沿古典风格的宽敞石梯可进入公寓内。一层入口后方是储藏室和另一个入口，入口外面即是里约德尔杜卡(Rio del Duca)运河，便于乘坐船只出入。里约德尔杜卡直接流入威尼斯大运河。

Doyle说：“我们看到了很多感兴趣的客户，他们想找一个具有历史特色又便于管理的空间。”

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房屋

公寓面积达1000平方米（约合1万764平方呎），设有六间卧室和五间浴室，以及数间大型会客室。

此外，通往另一个露台的双重斜坡屋顶还可提供更多空间。此露台位于该物业的屋顶上，最方便观赏威尼斯天际线的壮丽美景。

设施

经纪人表示，对该物业进行改进确实会大有裨益，但也指出，圣马可的物业保值能力很强。Doyle说：“豪华住宅那些司空见惯的装饰不适用于威尼斯，户外空间和水道却是这一地区的重要设施，而此物业则兼具二者：露台和运河通道。”

亮点

圣斯特凡诺广场也被称为弗朗西斯科·莫罗西尼广场(Campo Francesco Morosini)，因17世纪居住于此的威尼斯总督而得名——他的坟墓就在附近的圣斯特凡诺教堂(Santo Stefano Church)内。18世纪时，此广场是威尼斯主要的斗牛场之一。然而斗牛比赛在1802年戛然而止，起因是一个观众台倒塌，导致多名观众死亡。

据Doyle介绍， 在上个世纪，这座宅邸还曾是法国领事馆的所在地。

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周边

该物业位于威尼斯老城中心，周边遍布设计师精品店，还有几家老牌高级珠宝商。其南面就是威尼斯音乐学院(Conservatoria di Musica)和美术学院(Gallerie dell Accademia)，斜对面是圣斯特凡诺教堂，里面陈列的油画包括丁托列托(Tintoretto)和保罗·韦内齐亚诺(Paolo Veneziano)的作品。

经纪人：Ann Marie Doyle, Venice Sotheby’s International Realty

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