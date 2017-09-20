位于曼哈顿"亿万富豪街"的一套One57项目内全层公寓现以3900万美元的要价挂牌出售，其业主正是被指控洗钱的尼日利亚首富、石油大亨克拉·阿卢科(Kola Aluko)。

根据房地产信息网站PropertyShark的公开记录显示，由于阿卢科未能偿还卢森堡借贷方提供的3530万美元抵押贷款，此摩天大楼中的这套四居室公寓单元于7月份被取消了抵押品赎回权——这是全纽约市有史以来最大的止赎案之一。

但另有报道称，止赎因另一名债权人的出现而叫停，这名债权人称阿卢科也拖欠其价值约8300万美元的汽油和航空燃油。

据一位知情人士透露，该物业的控制权已由阿卢科转移到身份不明的第三方，现正以折扣价出售，以代替传统的止赎方案。

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纽约市纪录显示，现年47岁的阿卢科于2014年以One57 79 Inc.公司的名义支付了5090万美元购买了该公寓单元。该公寓面积6240平方呎，设有落地窗，可纵览城市美景。房产记录显示，阿卢科还欠下了一堆物业管理费用、电费和滞纳金，共计逾6万4000美元。不过这笔债务不会转嫁给新的业主。

来自Compass公司的房产经纪人Ali Jafri表示："此次机会十分难得，这是套独占一层的顶层豪华公寓，而且价格还远远低于这栋大厦内乃至附近所有其它全楼层公寓单元。"

据报道，针对阿卢科涉嫌的洗钱罪，欧洲和其家乡尼日利亚正展开调查，且尼日利亚当局有意没收其资产。

7月，美国联邦官员提起民事诉讼，要求没收阿卢科及其商业合作伙伴价值约1.44亿美元的资产（包括位于纽约第57大道的这套公寓和价值8000万美元的卡拉狄加之星号游艇）。

环域居未能于阿卢科取得联系。据报道，在这起止赎案中代表One57 79 Inc.公司的律师Michael Lubben亦未回复关于此案的置评请求。

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