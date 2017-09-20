位置：美国加州比弗利山庄(Beverly Hills)

标价：3555万5000美元

这座豪宅位于比弗利公园(Beverly Park)最高处，俯瞰着下面的群山和城市。它配备众多设施，提供无与伦比的隐私空间，与比弗利山庄最著名的一些居民为邻。

该物业由知名豪宅建筑师兰德里(Richard Landry )设计。来自南比弗利Coldwell Banker房地产公司的经纪人Joyce Rey介绍道："其规模之大令人难以置信，很是惹眼"。主楼布局呈开放式，挑高的天花板和落地玻璃窗让室内满溢自然光，适合招待宾朋。

Rey说："主楼与客用别墅通过带屋顶的过道相连，这条过道美感十足。"她指的是连接两者的独特钢柱天桥。两端各带电梯，客用别墅内还设有一个健身房。

Rey补充道："对于拥有许多随从或家庭成员众多的买家来说，这是非常理想的选择。"因为客用别墅的设施完全独立。

Rey还指出："当然，安全性也是无与伦比的。此物业位于戒备森严的封闭社区中，其安全性在南加州数一数二，在整个美国可能也排的上名。"

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房屋

此物业占地6.78英亩，拥有11间卧室、18间浴室。主楼面积1万4600平方呎，内设六间卧室，每间都有配套浴室，另设三间盥洗室。客用别墅面积6100平方呎，内有五间卧室和六间浴室，以及一间盥洗室，通过一个独特的钢柱"天桥"连接主楼。

设计

这座宫殿式的豪宅于2000年建成，由被《纽约时报》(The New York Times)称为"超级豪宅之王"的兰德里设计。兰德里因设计个性鲜明的现代派豪宅和21世纪别墅而屡获殊荣，曾为汤姆•布雷迪(Tom Brady)，吉赛尔•邦辰((Gisele Bündchen)，肯尼•基(Kenny G)和韦恩•格雷茨基(Wayne Gretzky)等知名客户设计过住宅。

设施

该大型物业安装了门控设施，保护隐私并提供优质娱乐设施。下沉式网球场灯火通明，配有观众席和茶点区，还有独立浴室和更衣室。除了游泳池外，郁郁葱葱的绿地上还有一个供暖并带顶的休息区、多个户外用餐区和一个厨房、两个户外壁炉以及多处水景。露台花园区域种着柠檬树和橄榄树，物业后部边缘还有一条私家徒步小径，可沿绿地登高俯瞰整座物业。

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名人

比弗利公园(Beverly Park)是有名的富人区，以过往和现在居住其中的名门望族和知名人士而著称，其中包括丹泽尔•华盛顿(Denzel Washington)、蒂姆•麦格罗(Tim McGraw)和菲丝•希尔(Faith Hill)、巴里•邦兹(Barry Bonds)、塞缪尔•杰克逊(Samuel L. Jackson)、魔术师约翰逊(Magic Johnson)、艾迪•墨菲(Eddie Murphy)、西尔维斯特•史泰龙(Sylvester Stallone)和马克•沃尔伯格(Mark Wahlberg)。

经纪人：Coldwell Banker Beverly Hills South，Joyce Rey

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