据房地产网站Rightmove称，受伦敦高端住宅区房价大幅下降影响，英国房价9月份下跌了1.2％。

Rightmove周一公布的数据显示，继8月份房屋平均要价下跌0.9%后，英国房屋平均要价已下跌至31万英镑（约合41万8005美元）。这是自2013年以来9月份房价出现首次下滑。

Rightmove称，通常房价在秋季会上涨，而本月伦敦的房屋要价却反常地下跌了2.9％，即1万8358英镑（约合2万4754美元），这是由伦敦高端房地产市场的持续调整所造成的。

不包括伦敦的话，房价整体下降幅度要小得多，为0.5％。

伦敦房价最贵的六个市区中有五个要价下跌，导致平均房价同比下跌2.9％。

伦敦房地产公司RE/MAX的分公司经理Roger Collings表示："在当前市场上，伦敦市中心的高端房产销量下降，市场在一定程度上趋于缓和。我们发现，大多数房主并不急于脱手自己的房产，这导致房源减少，销量也随之而降。"

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Collings说："2009年到2015年，伦敦市中心的房地产市场充斥着投资者，他们想要购买房产，以作为在安全的金融环境下投资的一种手段。但是，自从政府提出向投资者征收印花税3％的附加费，加上英国脱欧对伦敦房地产市场造成不确定影响后，投资者就一直在观望。"

伦敦市区房地产表现最差的包括肯辛顿-切尔西(Kensington & Chelsea)（房价同比下降10.2％）、哈默史密斯-富勒姆(Hammersmith & Fulham)（房价同比下降8％）和默顿(Merton)（房价同比下降7.5％）。

与高端房产的价格调整相反，伦敦房价最低的12个自治市镇仍然保持旺盛的增长态势。

这自然意味着楼市危机还在持续，因为更多的投资者转而投向以往房价较低的地方。 Rightmove的住房市场总监Miles Shipside在报道中透露，投资者近来对这些地区的关注"抬高了需求，房价也随之水涨船高"。

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在房价增速最快的前五个行政区中，新挂牌上市的房产年均涨幅在5％至10％的范围内。哈克尼(Hackney)和萨瑟克(Southwark)位于内伦敦房价最低的市区之列，年均涨幅分别为7.2％和9.5％。

尽管全国范围内房地产要价下降，英国房地产代理商私下交易房屋数量比去年同期高出4.8％，伦敦在内的各地区均有所增长。

伦敦Kinleigh Folkard＆Hayward公司的销售总监Robert McLaughlin说："高需求区域仍然存在，但大多集中在某些街道、学校和交通枢纽附近。"

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