位置：英国伦敦海格特(Highgate)

标价：1000万英镑（约合1320万美元）

对于寻求历史和现代真正结合的人，伦敦海格特这座经过精心修复的雅致维多利亚式别墅将完美符合你的需求。此豪宅拥有维多利亚时代的砖墙外观和时代特色，以及精心设计的当代外饰，是过去与现代的完美融合。

这座房子的现代改造包括电梯，以及用来控制室温，安保和音响的一整套快思聪（Creston）触屏面板系统，屋内也全面安装了地暖。

与此同时，维多利亚式外观内蕴含着一段严肃的历史：这座别墅曾经属于1922年诺贝尔生理学奖得主阿奇博尔德·维维安·希尔(Archibald Vivian Hill)。

主卧套房占据了一整个楼层（屋内共有六间卧室）。

楼下设有休闲套房，主楼层包括气派的大厅，通向正式招待区和景观花园。

别墅还有一块蓝色牌匾以纪念著名的前业主。Glentree International的经纪人Robert Kramer说："能代理这样一栋"蓝牌故居"，这对我们来说是非同寻常的。我从业30多年来，经手过的此类豪宅一只手都数得过来，所以我很激动。这座房子真的有段历史。"

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房屋

别墅为六层建筑，起居空间达1万平方呎。内设六间卧室，每间都有配套浴室。

设施

一层休闲娱乐区堪比豪华的体育俱乐部，设有室内游泳池、热水浴缸、桑拿房、健身房、吧台和家庭影院。Kramer说："当你下楼看到这个地方肯定惊喜万分。"

周边

海格特是伦敦北部非常理想的置房地段，拥有优质的学校，靠近汉普斯特德(Hampstead)和海格特村(Highgate Village)的购物和餐饮场所。Kramer说："这里临近海格特学校(Highgate School)，很方便家长接送在此上学的孩子。马路对面就是汉普斯特德公园(Hampstead Heath)和肯伍德府(Kenwood House)，两边则是汉普斯特德和海格特的村庄，离到伦敦市中心的地铁站和通往主要机场的高速公路也很近，可谓四通八达。"

经纪人：Glentree International的Robert Kramer和第一太平戴维斯(Savills)的Simon Edwards

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