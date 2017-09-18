上周五的一份报告称，加拿大的住房销量在8月份下滑了将近10％，意味着加拿大今年住房销量很可能整体下滑5.3％。

加拿大房地产协会(Canadian Real Estate Association)报告显示，8月份未经季节性调整的实际销量同比下降了9.9％。加拿大全国近三分之二的房地市场销量均有下滑，以大多伦多地区及附近住房市场下滑最为严重。

不过，8月份加拿大出售房屋的平均价格同期上涨3.6%至47万2247加拿大元（约合38万7071美元），这一涨幅 很大程度上是被大温哥华和大多伦所带动。

排除这两个房价最贵的市场后计算，加拿大全国平均房价将降至37万3859加元（约合30万6429美元）。

加拿大央行9月6日宣布将进一步把隔夜拆借利率从0.75％提高至1％。

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加拿大房地产协会主席Andrew Peck在报告中称："经验表明，购房者会密切关注抵押贷款利率，最近的利率上调将促使一些人在利率继续升高之前出价，挤走其他买家。"

伴随多伦多住房销量在春季大幅降温之后的回暖，加拿大的二手房销量在8月份比7月份上涨了1.3％，抑止了连续四个月的下滑。

协会首席经济学家Gregory Klump表示："8月份销售活动的上涨，特别是大金马蹄地区(Greater Golden Horseshoe)和其他高房价城市中心的销售情况，是否代表着反弹的开始，还有待时间来证明。在近期加息之前预先批准的抵押贷款到期后，局势就会变得更加明朗。"

据加拿大房地产协会称，加拿大的住房销量在2016年上升了6.5％，达到53万4709套。

该协会预计，加拿大的全国住宅销量将在2017年同比下降5.3％，相当于比6月份预测的少2万套，并称此次下降几乎完全是由安大略省房屋销量预计下降造成的。

此外，不列颠哥伦比亚省和安大略省2017年的预计销量将比2016年下降约10％。2016年两省销量曾创下历史新高。

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