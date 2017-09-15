美国房地产交易网站Redfin的最新报告显示，美国房产依旧是强健的卖家市场。八月份全美房价上涨7.7%，而伴随房价猛涨，销量和库存则均有所下降。

报告称，此次房价涨幅是自2015年5月以来最大的同比涨幅。全美房价中值为29.3万美元。

不过，美国全国房屋销量则比去年8月下降了5.5%，这是自2016年7月以来最大跌幅，与此同时有24.9%的房屋成交价高于要价。待售房屋数量下降了12.4%，是库存连续下降23个月中同比降幅最大的一次。

同时，8月份新房源比上年减少1%，剩下的市场供应量不足三个月。

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Redfin首席执行官Glenn Kelman在报告中说："（美国）房地产市场需求旺盛，房价不断上涨，仍是卖方市场，但现在卖方优势可能比今年早些时候缩小了。新挂牌房屋2017年的售出速度比2016年快，但4月同比快九天，而8月则快五天；由此看来，2016年和2017年的销售速度差距略有缩短。"

报告中并没有强调豪宅的销售数据。

在Redfin跟踪记录的75个城市中，西雅图拥有全美最高的房价平均涨幅，比去年上涨16%，达到52.2万美元。西雅图也是销售速度最快的市场，近半数住房在短短八天内售出，比去年同期的10天售出时间还要短。

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佛罗里达州劳德代尔堡(Fort Lauderdale)房价同比涨幅为15.6%，位列第二，其后依次是俄亥俄州辛辛那提，为14.5%；内华达州拉斯维加斯，为14%。该报告发现，8月份其所调查的所有区域均未见房价下滑。

报告显示，在8月最后一周遭受飓风哈维(Hurricane Harvey)袭击的休斯顿，其房屋销量同比下降了29%，这是由于买家担心洪涝而放弃购房所造成的。同样，有些房屋也因此推迟了交易，以进行再次的屋况检查。休斯敦新挂牌房屋数量与去年同期相比下降了12.2%，库存同比上升了5.7%。

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