位置：美国罗德岛州Narragansett

标价：649.5万美元

这座位于Narragansett的维多利亚式豪宅被命名为Stone Lea ，其一望无际的大西洋海景最令人惊艳。

自1995年以来，业主Guy Lancellotti与妻子Stephanie就一直住在那里，他说："几乎从房子里的任何一个房间都可以看到大海。"

豪宅的历史也同样引人瞩目。

庄园建于1884年，由著名建筑公司McKim, Mead and White设计。其中一位设计师Stanford White于19世纪末至20世纪初在该地区设计了许多极致奢华的豪宅。该公司负责的建筑还包括纽约海德公园的范德堡庄园(Vanderbilt Mansion)；纽约市内的哥伦比亚大学和宾夕法尼亚火车站，以及波士顿公共图书馆等许多其他建筑物。

这座维多利亚木瓦风格的豪宅是为费城的富豪George V. Cresson设计的，他是一家制造公司的总裁。 Lancellotti介绍说，房屋高65呎，距离海边仅75呎。这样的高度和离海距离由于现在的建筑规范限制，已经是不可能的了。

Lancellotti说："我们现在不能想建多高就多高，也不能想离海多近就多近。"

据Lancellotti介绍，这座豪宅位于Narragansett最东端，在罗德岛布满岩石的岸边。"就和缅因州海岸差不多，"他说。

更多资讯: 重焕生机的罗德岛19世纪石瓦楼

房屋

房屋内设有五间卧室、八间浴室，起居空间面积达8882平方呎，占地2.5英亩。

设施

Stone Lea保留了19世纪的大部分风韵，但也进行了现代化的改造。专业厨房内配备了最先进的家电以及控温酒柜。

客厅面海的直通向海景游廊。

房源信息显示，修剪整齐的草坪一直延伸到海边，室外还有一个游泳池和休息区。

多年来，Lancellotti一家进行了几次装修，包括管道、电力系统和屋顶的整修。

更多资讯: 开阔悠闲的罗得岛州海滨庄园

设计

这座豪宅最显著的特征之一就是位于房子中心的楼梯。

Lancellotti 说："Stanford White设计的房子总是各有不同，从不会千篇一律。比如这座宅子，他把一块木头蒸过之后，打造成一架大钢琴的样子。当你抬头看向这块木头时，会觉得它像一架大钢琴的顶部。"

那块木头成了楼梯的外栏，从一层可以看到其钢琴般的曲线。

该豪宅还包括其他几处时代元素，包括10种不同的石膏角线，开采于罗德岛的特色粉红色花岗岩，护墙板和硬木地板。

根据房源信息介绍，Stone Lea是该地区首批被《美国国家历史古迹名录》认定的保护住宅之一。

周边

Narragansett以其海滩和建筑而闻名，距离罗得岛州首府普罗维登斯(Providence)大约30分钟车程，距离纽约市约三小时车程。这座小镇及及其周边地区，如纳拉甘西特码头(Narragansett Pier)、威克福德(Wickford)、詹姆斯敦(Jamestown)和纽波特(Newport)，是购物和美食的天堂。这里还靠近朱迪思角乡村俱乐部(Point Judith Country Club)和约翰·查菲国家野生动物保护区(John H. Chafee National Wildlife Refuge)。

经纪人：Lila Delman Real Estate，John Hodnett

查看房源详情

关注环域居: