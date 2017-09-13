这座曾见证欧洲历史的古堡名为Chateau Charbonnières，面积近80英亩。 其建于16世纪，曾多次招待过亨利四世。

该城堡面积达3万3000平方呎，2012年曾标价900万美元上市，现将由拍卖公司Concierge Auctions于10月11日进行无保留价拍卖。Concierge Auctions位于纽约，其业务发展总监Paulina Kimbel Alvarez表示，这座城堡是不仅仅是一处史迹，但同时也进行了彻底的现代化改造。

Alvarez在前往巴黎途中接受电话采访时表示："它不仅是一处历史悠久的物业，而且还进行了不遗余力的翻新。"她刚刚参观过此物业，其占地79英亩，距离法国首都仅75分钟车程。

对于不愿意开车的人来说，物业上还建有直升机坪，来往巴黎的三个国际机场都很便利 。

房源信息显示，城堡内有20个房间，建于16世纪，并在19世纪由卡莫伊斯伯爵(Count of Chamois)扩建。他的改造灵感源于吟游诗人(Troubadour)建筑风格，此城堡是当今法国最具彼时盛行的哥特复兴式风格的建筑典范之一。

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2010年，现任业主全面修复了城堡，并对其进行了改进。据Alvarez介绍，业主与此同时"完好保存了城堡原来的风貌。他将热爱倾注其中，不过现在很少居住在这里了。"

这座城堡拥有高大的塔楼和天窗，看起来十分庄严雄伟。城堡内具有时代印记的细节包括拼花地板、壁炉、镶板墙壁和天花板、原始的吊灯和城堡的华丽楼梯。

城堡内部空间充足。房源信息显示，内部设有一间赌场、图书室和音乐厅，以及一个放映室和健身中心。还有用于正式招待的豪华客厅和一间宴会厅 。

Alvarez说，建于18世纪的厨房位于一层，这提供了非同寻常的便利。她解释说，通常城堡的厨房都位于地下室，因为那里层是仆人工作的地方。

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Alvarez补充说，这座可拎包入住的豪宅为三层建筑，其中的古董家具和艺术品都包含在内一同拍卖 。除了享受现代化的便利，这里还有崭新的浴室以及管道和暖气系统。

城堡位于卢瓦尔河(the Loire)和厄尔(Eure)河谷之间的佩尔什国家公园(Perche National Park)内，该地区以农田和葡萄园，以及马术活动和精美建筑而闻名。被联合国教科文组织列为世界遗产的沙特尔大教堂(Chartres Cathedral)也坐落其中。

房源信息显示，有一条河流经物业之上，周边还有草地、修剪整齐的花园、私家湖泊和瀑布。其他的设施还包括马厩、橘园、温室，以及工人居住的独立小屋。

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