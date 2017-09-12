根据莱坊国际(Knight Frank)本周一发布的报告，鉴于越来越多的富有买家开始寻找伦敦高价物业之外的投资选择，部分伦敦之外地区的豪宅售价，特别是在首都通勤距离之内的地段，在2017年第二季度继续上涨。

布里斯托是位于伦敦西南的第12大城市，目前这里的旅游业正蓬勃发展，莱坊的数据显示，其第二季度的豪宅售价在六个高端房产市场中增长最强劲，涨幅为7.4％。

莱坊国际没有发布原始市场数据。

由巴斯(Bath)、布里斯托、切尔滕纳姆(Cheltenham)、埃克塞特(Exeter)、牛津(Oxford)和温彻斯特(Winchester)这六个城市，通过火车或公路到达伦敦十分便利。莱坊国际将高端房产市场定义为每个城市前5％至10％的房产市场。

莱坊国际报告的撰写者Oliver Knight表示，这些高端房产市场得益于金融危机后开始的一种趋势。"人们开始离开伦敦，搬到这些城市。"

他说："过去几年，这些地区的高端物业在价格上涨和活跃水平方面，均超过整体市场。"

更多资讯: 多伦多8月份房屋交易量暴跌34.8%

布里斯托的强劲价格增长伴随着高端市场交易的活跃。报告引用的土地注册处数据显示，截至6月份的12个月内，售价在50万英镑（合65.8万美元）或以上的住房交易增幅达16％。

巴斯是受到很多海外买家青睐的城市，源于其优质的学校和便利的交通及设施，这里的高端住宅售价在第二季度同比上涨了4.7％。莱坊国际的数据显示，2017年截至目前为止，巴斯已完成的住房交易中有15％售给海外买家，相比去年大幅上涨。

据报告，巴斯的豪宅售价平均在每平方呎400至500英镑，相对于其他大学城，如牛津和温彻斯特来说都更有吸引力。

在6月至8月的三个月间，在莱坊国际登记的新买家比去年同期增加了14％。同时，看房人次同比增长27％，销售额同比增长42％。

六个城市中，牛津在截至6月份的12个月期间的房价涨幅最低，为0.8％。报告显示这个市场的买家显得谨慎得多。6月至8月挂牌时长平均增长了28％，而8月底的房源量则比去年同期高出近三分之一。由于库存积压，卖家不得不进行价格调整以迎合买家的期望。

关注环域居: