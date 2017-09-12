地点：美国加利福尼亚州马里布(Malibu)

标价：999万5000美元

质朴清新的白橡木地板，古色古香的粗糙木材，石制壁炉，宽敞的窗户和白粉墙壁，这栋加州马利布住宅带给人悠闲自在的感觉。

据来自Compass房地产公司的联合经纪人Tony Mark介绍，这套别墅让人感觉像一个法国农舍，其"室内外空间宽敞，房间为开放式。餐厅超大，其后为玻璃拉门，通向后院。靠近餐桌还有一座大型石制壁炉，让人仿佛置身欧洲。"

这套独特的住宅很适合招待客人，Mark对此有亲身体会。

“我参加过一场婚宴，是（现任业主）为她最好的朋友举办的。当时共有100多人参加，邀请了一个12人管弦乐队在泳池边上演奏助兴，还有几处吧台、全套餐饮服务，房子和院子轻松容下这一切不说，还让人感觉温馨舒适、宾至如归。”

房子外面，马里布令人梦寐以求的杜梅岬(Point Dume)就在家门口，业主可以通过私家通道到达小杜梅海滩(Little Dume Beach)。联合经纪人Russell Grether表示："这是加州南部最好、风光旖旎且私密的海滩别墅之一。"

Grether说："杜梅岬以大片土地、优美的海滩和高端客户而闻名。许多名人因为其独有的隐私性和安全性而慕名前来。这儿的住房售价从300万美元的普通住宅到3000万美元不等。"他还预计在未来几年，售价将突破4000万美元大关。

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房屋

这套住宅占地近一英亩，可居住空间面积达6000平方呎，其中包括一栋主楼和一栋客用别墅，主楼内设五间卧室、四间浴室和一间盥洗室，客用别墅内设一间卧室、一间浴室、一间盥洗室、和一个工作阁楼，内有一间卧室和一间浴室。

设施

对于喜欢在户外娱乐的人来说，以木板围绕的泳池是放松身心的理想场所。穿过一扇可伸缩的落地玻璃门，住客可从厨房步入后院，让娱乐不受限制。在主要起居区的法式对开门通向户外篝火坑和石制露台。其他设施还包括水疗区和一座四车位车库。

设计

Grether说："这套房屋始建于20世纪80年代，不过在过去三年中经历了彻底的翻建。项目由当地的设计师兼建筑师Morgan Brown启动，随后由我们的客户（即现任业主）Rachel Mumford接手完成，她是Barry’s Boot Camp的联合创始人，装修时与其设计师Kate Lester携手合作。"

他说："家具是由Lester设计的，并专为这所房子所用。希望下一个买家会喜欢并继承她们打造的这一切。"

住宅其中的所有家具均可以额外付费购买。

经纪人： Tony Mark、Russell Grether，Compass

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