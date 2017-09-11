在美国康涅狄格州Darien地区，当地规模最大的临水豪宅矗立于一座私家岛屿之上。目前该物业正在出售。



别墅内设五间卧室，八间浴室，占地7.1英亩，价格在8月底下调了125万美元，目前标价为1625万美元。房源信息显示，这座私人岛屿是野生动植物栖息之所，其上的别墅拥有360度环绕海景以及8300平方呎的充裕生活空间。

经纪公司William Pitt Julia B. Fee Sotheby’s International Realty的代理人Kim Huffard表示："在Darien能拥有7.1英亩的海滨地块，且自带泊船码头，本身已是非常难得。 再加上其他的高端设施，这真是太不寻常了。"

根据房源信息，这座拥有11个房间的别墅，南临长岛湾(Long Island Sound)， 北侧是古德维夫河(Goodwives River)及Rings End大桥，在2016年6月首次上市。

洁白的墙壁以及外露横梁的12呎挑高天花板为客厅带来通透感。由落地窗和法式门可饱享如画水景。 Huffard介绍，房屋共有10扇法式对开门，通向一个"宽阔的石砌露台"，客人和业主可以在此把酒言欢，尽览千帆过尽的美妙海景。

厨房为开放式布局，安装了Sub-Zero和Wolf电器，配有早餐角和正式餐厅。 此外房屋内设两个石灰石壁炉，为冬季带来温暖舒适的环境。其他房间包括一个家庭房、藏书室和一间办公室。

五间卧室均附设可眺望长岛湾美景的浴室。 主卧套房还设有一个休憩区，一个泡澡浴缸，独立淋浴间和双面盆洗手台。

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地下室全部装修齐备，这一空间的面积未被包括在房源显示的房屋面积内。其中的游戏室空间足可安放台球桌和一个桌上足球游戏台，以及游戏后休息用的沙发。此外这里还包括一间带人造草坪的活动室，以及一间木工工作室。

经纪人说，室外有游泳池，水疗区和户外淋浴，以及修剪整齐的草地。除了樱桃，李子，苹果和杏子等各种果树，物业上还有一座大型的菜园。

Huffard说："在附近一带，泊船码头的作用非常重要，有了它，船只就可以在连贯的通道中行进"。此外，物业上 还有存放皮划艇，桨板和其他水上用具的空间。

根据公共记录和房源信息，这一面积7.1英亩的小岛在2007年以527万美元成交，当时的交易还包括一片占地3.5英亩的草甸。 草甸于2012年单独出售给Darien Land Trust，即为现在的Goodwives Meadow自然保护区。

小岛和草甸在不断吸引着候鸟和其他野生动物。房源信息显示，在这里曾发现过苍鹭、白鹭和鹰等鸟类，以及狐狸、貂和其他野生动物。

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