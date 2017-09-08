佛罗里达州居民正在做最坏的打算，因为飓风Irma在加勒比群岛肆虐之后正向美国进犯。

此次的五级飓风将于本周末在南佛罗里达州登陆，带来高达每小时185英里的强风、飞沙走石和严重洪涝。 面对这场可能是史上最强且致命的风暴，迈阿密戴德县(Miami-Dade)的开发商在积极备战的同时， 对如今的奢华高层建筑信心满满。

Dezer Development公司总裁Gil Dezer表示："我们之所以没有像世界其他地方那样对此类风暴谈虎色变，是因为我们已经做好了准备。"这家公司位于佛罗里达州的阳光岛海滩(Sunny Isles Beach)，是迈阿密地区许多新建高楼的开发商，包括最近在阳光岛海滩开盘的60层保时捷大厦(Porsche Design Tower)。

Dezer说，这座建筑可以抵御飓风Irma带来的一切威胁。

“在这些固若金汤的高楼面前，这种风暴不值一提，"他说。

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现在大约有10个家庭住在这栋大厦中，据Dezer所知，他们打算待在家里。Dezer说，这些住宅位于距离地面70呎的七层楼以上，所以不用担心洪水和强风刮起的物体。即使真有什么东西被风刮到那样的高度，还有防碎玻璃抵挡。此外，窗户可以承受每小时180 英里的强风。

该公司将所有可能被飓风卷起的物品都搬到了室内，包括建筑材料、躺椅等，从而保证大厦的安全。此外还安装了额外的水泵，以将水从低层及电梯井中抽出。大厦的工作人员将在飓风中全程待命，以策万全。

该大厦的一个特点是每个单元都为业主配备停车位。 Dezer说，许多业主，虽然尚未入住，但已于本周把汽车停到了大厦内。他补充道，自己也把多辆汽车停在了大厦里。一家当地的兰博基尼经销商也采取了类似的预防措施。

他说："如果普通车库进了水，就会侵蚀车辆。这可能会损坏整辆车，所以大家都很小心。”

这些准备工作确有必要，因为飓风Irma已经在加勒比地区造成严重破坏。据《华尔街日报》消息，它已经造成至少七人死亡，并大肆破坏了波多黎各、圣马丁和巴布达等岛屿，预计于本周末在佛罗里达礁岛群(Florida Keys)和佛罗里达州南部登陆，然后继续北上。

据《迈阿密先驱报》(the Miami Herald ) 称，截至周四下午，迈阿密市长Carlos Gimenez已下令疏散戴德县的65万沿海居民。这是自2005年飓风威尔玛以来最大规模的疏散令，疏散范围包括迈阿密海滩(Miami Beach)和戴德县的其他堰洲岛，迈阿密市中心的两大办公和公寓区和Brickell Avenue大道，South Dade大部分地区，Homestead和Coral Gables的部分地区，南迈阿密(South Miami)，迈阿密海岸(Miami Shores)和北迈阿密海滩(North Miami Beach)。

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据美国国家飓风中心消息，"极其危险"的飓风Irma周四将在伊斯帕尼奥拉岛(Hispaniola)和特克斯和凯科斯群岛(Turks and Caicos islands)之间徘徊。 美国总统特朗普于周三宣布佛罗里达州进入紧急状态，要求联邦予以援助。

Jill Eber是迈阿密海滩房地产公司the Jills的一位合伙人，她在周四的一封电子邮件中称，由于疏散令，公司的所有人都在疏散途中。尽管如此，她仍相信这座城市能够挺过此次风暴。

Eber表示："我们的地方政府领导人对我们的环境和基础设施需求非常清楚。我们这里的建筑开发商是世界顶尖的，拥有关于当今建筑技术的全面知识。"

建筑商Coastal Construction副总裁Dan Whiteman表示，其中一些经验来之不易。他说，过去的风暴教会了建筑商和都市官员如何保护城市免受破坏。

Whiteman说，1992年的飓风安德鲁(Hurricane Andrew)第一次"真正敲响了警钟"、" 数以千计的住宅毁于一旦。"

他补充说，Andrew也是5级飓风，是该级别风暴50年来第一次袭击该地区，当时大部分的损失都是由于强风刮起的物体而不是强风本身造成的。这包括从道路标志到户外座椅等一切物品，被风刮起后打破窗户，导致玻璃碎片飞散。

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Whiteman说，由于其造成的大量破坏，开发商、城市规划者和其他官员聚集在一起，修改了该地区的所有建筑规范。这包括从窗户所使用的玻璃到屋顶所用瓦片等材料，以及建筑工地和塔式起重机的飓风应对方案。

Whiteman说，虽然建筑物可以抵御风暴，但他不会建议大家在风暴来临时留在其中。 因为飓风将带来洪水，其可达七到10呎高。

他说："即使是一场普通的风暴也会淹没迈阿密海滩的街道。" 如果这个地区被淹没，那么电梯和发电机也很可能无法幸免。 Whiteman说，他已经和几位开发商展开讨论，他们也建议居民离开这个地区，"并非大厦本身不安全，而是因为洪水会造成不便。"

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