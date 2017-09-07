位置：美国华盛顿州西雅图

标价：780万美元

这栋名为Riddle-Irwin House的别墅坐落于安妮女王区(Queen Anne)的山顶地带，几乎从每间房向外看都可以欣赏到地标性的太空针塔、壮观的西雅图的天际线和普吉特海湾(Puget Sound)的美景。

经纪人Jeri P. Smith表示： “它定义了惊艳这个词。"整套豪宅的观景窗和三个阳台让户外的景色成为住宅的视觉焦点。

这座诞生于20世纪初的百年华宅得名于最初的两位业主——律师Charles A. Riddle和Lilian Irwin博士。这类西雅图地区典型的木瓦风格住宅在19世纪末期曾风靡一时。

房屋鲜明的时代特征被完好的保存，且同时不乏温馨的家庭气息。现在的房主、F5 Networks科技公司的创始人Mike Almquist和妻子Sumi Hahn Almquist在15年前对其进行翻新，过程中力图保留其时代细节。

Smith说："这座豪宅并不虚有其表。设计之初就考虑到了生活在其中的家庭，所以不会觉得拥挤。这里真是个温馨美丽的家。"现任房主在这里养育了三个孩子，如今出于事业方面的原因，需要搬家（他们表示很不舍）。

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房屋

内设六间卧室，五间浴室，面积6460平方呎，坐落于0.25英亩的街角地块。

设施

房屋底层设有家庭影院，安装了自动遮光窗帘和天鹅绒幕布。此外还拥有一间酒窖。（卖家拥有并经营着西雅图的Almquist家族酒庄和酿酒厂。）

设计

这座豪宅由西雅图著名建筑师Edwin W. Houghton于20世纪初设计，2002年进行了大规模翻新。翻新过程历经两年，设计师在翻新过程中亲赴旧金山，对同一时期的木瓦风格房屋进行考察。同时还对此房屋进行了改进和改造，以应对地震。Smith说："他们很好地保存了原始设计与房子的建筑完整性。”

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周边

奢华的安妮女王区以其风景秀丽的山丘、众多安妮女王风格的豪宅和克里公园(Kerry Park)、西雅图中心等景点而闻名，其中西雅图中心是艺术和娱乐中心，太空针塔观景台、奇胡利玻璃艺术园(Dale Chihuly Garden)都坐落于此，这里同时为西北太平洋芭蕾舞团、西雅图话剧院和西雅图歌剧院提供表演场地。

安妮女王区距离西雅图市中心仅有五分钟的路程，因此成为广受欢迎的住宅区，而位于Highland Avenue中心位置的Riddle-Irwin更为其平添魅力。Smith说："Highland Avenue可能是安妮女王区最独特的知名街道。"

经纪人：Jeri P. Smith, Windermere Real Estate

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