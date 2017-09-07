多伦多住房销售呈下行趋势。

多伦多地产局报告发布的报告显示，8月份该市售出了6357套住房，与创下销量历史纪录的2016年8月份（9813套）相比，下降了34.8%。

此外，8月份新挂牌待售的住房数量同比下降了6.7%。报告指出，这是自2010年以来该月的最低水平。

此次下滑是安大略省政府4月份开始实施的房市降温政策的结果，其中包括对外国购房者征收15%的附加税。

不过，多伦多地产局主席Tim Syrianos在报告中发现了乐观的转机。

Syrianos说："乐观的经济形势以及我们正在经历的价格涨幅放缓，可能会刺激购房需求，在进入秋季后带领我们度过常规的季节性下滑。"

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好消息是，报告也显示，8月份大多伦多地区的住房平均售价达到了73万2292加元，比去年同期增长了3%。不过8月份均价比7月份下滑，上月住房平均售价为74万6218加元。

多伦多市区住房均价为72万6712加元，而周边地区的平均房价为73万5861加元。该报告没有分列各价格区间的销量，因此没有具体的豪宅市场信息。

据报告，"价格增长受半独立式住宅、联排别墅和公寓住宅推动，这几个细分市场继续保持了接近10%或两位数比率的同比平均涨幅。"

报告还指出，房源数据共享服务(Multiple Listing Service)的房价指数综合基准8月份同比增长14.3%，该基准囊括该地区的典型房屋。

据多伦多地产局的市场分析总监Jason Mercer预测，今年秋季房价将回归正常化，甚至可能出现上涨。

他说："假使目前的情况在未来几个月持续下去， 今年的房价涨幅将会略高于通胀率。但是，如果按照多伦多房产局的消费者调查结果预测，一些买家卷土重回房产市场，而目前的房源水平不变，价格上涨就会加速。"

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