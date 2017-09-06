位置：美国缅因州巴尔港(Bar Harbor)

标价：629万5000美元

位于缅因州巴尔港市中心著名海滨胜地，这座占地近三英亩的奢华豪宅名为La Rochelle，是镀金时代（1870年代到1900年）仅存的住宅之一。

代理该物业销售的经纪人，The Swan Agency Sotheby’s International Realty的 Kimberly Swan表示："我对室内外的建筑细节感到震惊。 精美的木工艺、许愿骨形状的对称旋转楼梯以及室内外气派的门柱，令它成为一件艺术品。"

La Rochelle的历史可以追溯到1902年，当时摩根大通的一位合伙人——亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton)的曾外孙George Sullivan Bowdoin，和他的妻子——华盛顿·欧文(Washington Irving)已逝的侄孙女Julia Irving Grinnell委托建筑公司Andrews, Jacques ＆ Rantoul设计住宅，由此跻身于第一批砖结构的巴尔港豪宅。

20世纪40年代，费城的Tristram C. Colket和他的妻子——已逝的Ethel Dorrance——金宝汤公司创始人John T. Dorrance的女儿买下了La Rochelle。他们保留了豪宅过去一丝不苟的标准，每一丛灌木都修剪得齐齐整整，草坪用旋转式割草机割成英格兰条纹样式，车道上的砾石每天都会用耙子耙平，百叶窗总是擦得一尘不染。

Swan说："La Rochelle一直是巴尔港的标志，其独特的设计得到了游客和当地人的赞赏。对喜欢热闹的人来说，这里是完美的避暑别墅，因为它有多间卧室，美丽的草坪和海景和水上通道。"

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房屋

室内拥有1万3392平方呎的起居空间，设有12间卧室、九间设施齐全的浴室和两间盥洗室。房产总占地2.9英亩，附带修剪整齐的花园和草坪。

设施

房屋共有41个房间，几年前翻新了电力和暖气系统。Swan说："最近一次重大改建是一个新的防波堤，造价40万美元。由于房子500呎开外就是海洋，所以这一设施很有必要。"

亮点

1972年，La Rochelle的业主Colket家族将其捐赠给缅因州海岸保护组织The Maine Seacoast Mission。此后这里成为了该久负盛名的非营利组织的总部，并被称为Colket中心。Swan说："常用于举办活动的一层空间精美华丽，木工艺全都保存得很好。卧室和仆人房被用作办公室和该组织的圣诞活动场所。"

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周边

该物业位于West Street，是这个度假小镇的主要街道之一，也是唯一的海滨街道。这里距商店、餐馆、博物馆和巴尔港著名的海滨小径Shore Path仅几步之遥。骑自行车上山很快就能到达阿卡迪亚国家公园。

经纪人：Kimberly Swan, Swan Agency Sotheby’s International Realty

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