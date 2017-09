虽然美国大学学费高昂,但财力雄厚的留学生家长愿意不惜一切代价,为即将步入校门的子女选购豪华公寓作为他们的"宿舍"。

根据国际教育协会(Institute of International Education)发布的《2016年门户开放报告》(2016 Open Doors Report),2015-2016学年,在美留学的海外学生数量较上一年度增加6万9000人,同比增长7.1%。

中国学生仍是最大的外国留学生群体,但就研究生而言,印度生源增长最快。报告指出,"前三大留学生生源国分别是中国、印度和沙特阿拉伯,约占全美海外留学生总数的53%。"

与此同时,家境富裕的留学生和他们的父母对纽约、波士顿和迈阿密等主要城市的豪宅项目兴趣浓厚。家长们想为子女觅得一处环境舒适的居所,而且可以作为他们来美探亲时的落脚点。

更多资讯: 大学城置业指南:伊大—芝加哥篇

以曼哈顿地狱厨房社区(Hell’s Kitchen)的豪华公寓楼Fifty Third and Eighth为例,负责销售工作的道格拉斯•艾丽曼地产公司经纪人Donald Schiraldo说:"部分住户是哥伦比亚大学、福特汉姆大学和茱莉亚音乐学院的留学生,他们大都来自欧洲、南美和东南亚地区。"

据他介绍,Fifty Third and Eighth原本是一栋租赁公寓楼,后于2014年被改建成共管公寓项目,并于第二年开盘。全楼共有248个单元,目前仅余20席。其中,单卧单元的起价为120万美元,大户型单元的售价为250万美元到350万美元不等。Schiraldo称,楼内5%的住户是学生。

An outdoor area of Fifty Third and Eighth

DOUGLAS ELLIMAN REAL ESTATE

便捷交通和齐全设施是关键

Schiraldo指出,优越的地理位置是吸引大学生的重要因素之一。该项目距离多条地铁主干线不到两个街区,因此乘车前往哥伦比亚大学不超过15分钟,而抵达福特汉姆大学布朗克斯学院只需约30分钟。此外,步行15分钟以内即可抵达著名艺术学府茱莉亚音乐学院。

他说:"大部分学生住在单卧单元,但也有一些家长选择购买两卧单元,便于接待来美探亲的家庭成员。或者,从投资的角度出发,子女住在其中一间卧室,然后将另一间卧室出租给室友。"

大楼的配套设施包括24小时门卫和礼宾部、屋顶露台和健身中心,以及覆盖所有走廊和公共空间的视频监控系统。另有一间提供Wi-Fi和电视机的休息室。Schiraldo说:"无论何时,您都能看见有学生在看电影或上网。"

更多资讯: 大学城置业指南:南加大篇

留学生家长青睐投资物业

尽管房地产经纪人表示,过去几年越来越多的留学生家长购买豪华公寓用作子女的"宿舍",但一些人指出,特朗普政府的反移民倾向可能导致这部分群体增长放缓。

房地产代理公司First Boston Realty International副总裁Brett DeRocker说:"在大选期间和结束后不久,我们发现海外客户随即减少。今年春天,这类客户有所增加,但波士顿有大批提供全面服务的开发项目可供选择,所以销售开始放缓并趋于稳定。"DeRocker专门从事国际房地产交易。

据他介绍,波士顿地区分布着60多所高校,来自中国、拉丁美洲、欧洲和中东的外交人员和企业家是当地豪华公寓的固定客户群体,他们通常选择距校园通勤时间在30分钟以内的物业。

他表示,许多客户来自经济震荡的国家,他们希望在美国寻找一处不错的投资物业,而且可以兼作第二住宅。

DeRocker说:"这些家庭尤其是海湾和中东地区的买家,通常有一到三个孩子,他们希望子女能去波士顿接受高等教育。他们对比了四到六年的租金支出和一次性的房地产投资,最终选择了后者。"

此外,他指出,一些豪华物业根本不会出租给学生。以波士顿的丽思卡尔顿酒店公寓(Ritz-Carlton Hotel & Residences)为例,该项目由三幢塔楼组成,其中一幢塔楼不允许大学生租住,但如果公寓由家庭所有,学生可以一同居住。"

DeRocker说:"许多家庭首选酒店式公寓,如四季酒店私人住宅(Four Seasons Private Residences)和文华东方酒店公寓(Mandarin Oriental Residences),因为这些品牌在海外拥有一定的知名度。我的客户大都被千禧大厦(Millennium Tower)等设施齐全的五星级项目所吸引。楼内配备两层的设施,其中单卧单元的起价在100万美元左右。"

更多资讯: 大学城置业指南:纽约大学篇

买家看中全方位服务

迈阿密的综合开发项目Brickell City Centre由两幢豪华公寓塔楼组成,吸引了大批国际买家,包括迈阿密大学、佛罗里达国际大学和迈阿密-戴德社区学院的海外留学生。

太古地产(Swire Properties)住宅销售部高级副总裁Maile Aguila说:"70%到75%的住户来自拉丁美洲国家。通常,留学生家长会选择售价在65万美元到150万美元的单卧或两卧单元。"

Brickell City Centre坐落于城市金融区的核心地带,距离Metrorail地铁站和Metromover免费轻轨站仅几步之遥。对学生们而言,便捷的轻轨、汽车或公路交通十分具有吸引力。

该项目的一至三层为零售空间,包括萨克斯第五大道精品百货店(Saks Fifth Avenue),四层分布着餐厅和电影院。裙楼上方建有两幢高层住宅楼、办公楼和酒店。

Aguila说:"我们拥有一个朝气蓬勃、充满活力的社区,而学生们可以享受比邻一流餐厅、电影院和商店的都市生活。配套设施包括设有瑜伽、普拉提、尊巴练习区和现场指导的健身房;附带游泳池、按摩池和烧烤区的一英亩室外平台;以及提供美甲服务的美发沙龙。

该项目距离比斯坎湾仅两个街区,楼内配备生物识别安保系统,住户需要佩戴特制的腕带才能乘坐电梯到相应楼层。此外,为了安全起见,今年晚些时候电梯内还将加装指纹识别器。

更多资讯: 大学城置业指南:UBC—温哥华篇

父母选购新屋与准大学生同住

房地产代理公司Sereno Group Palo Alto副总裁销售总监Brian Chancellor称,在美国西海岸,向大学生开放的全方位服务式豪华公寓明显少于东海岸。Chancellor主要帮助斯坦福大学的留学生家长挑选合适的房源。他指出,该地区的国际买家偏少,但数量稳定,而且东西海岸对豪宅的定义截然不同。

Chancellor说:"这里不是纽约,住户不会出于安全考量而提出设立门岗和安装视频监控系统的要求。帕洛阿尔托属于市郊。该地区几乎没有可提供全方位服务的豪华公寓,因为这不符合开发商的成本效益,而且大部分楼盘不允许学生独自居住。"

Chancellor称,多重因素导致帕洛阿尔托地区的在售房源逐年减少,而且房价居高不下。如果想在一幢设施不算齐全的住宅楼购买一套两至三卧的现代公寓,大多数海外家庭需要支出至少200万美元到300万美元。

他说:"我的大部分客户只有一个孩子,他们想要离子女近一些。这些富人过惯了豪华生活,并且期望孩子毕业后能留在美国,所以倾向于购买大户型单元,以便日后可以同住并且用作第二住宅。"

房地产经纪公司Deleon Realty驻帕洛阿尔托总监Kim Heng经常与斯坦福大学的留学生家长打交道。她表示,该地区的市场放缓与特朗普的反移民倾向无必然联系,真正的原因来自中国政府限制资金外流的举措。

Heng说:"我们过去接待过许多全现金买家,但2015年以来,这类客户的数量锐减。中国人喜欢现金购买海外房产,因为传统思想使他们对债务敬而远之。但现如今,许多中国买家不得不申请房贷。尽管如此,超级富豪总有办法达成交易。"

关注环域居:

联系我们: info@mansionglobal.com