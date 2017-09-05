位置：巴哈马伊柳塞拉岛(Eleuthera)

标价：1000万美元

你是否梦想过日出时分醒来，一抬头就看到属于你自己的原始海滩？这处包含三栋建筑的海滨住宅名为Ananda庄园，位于巴哈马的伊柳塞拉岛，是您实现梦想的机会。

该物业的四间卧室均为主卧套房规模，其中两套分别位于两栋独立别墅内。

房产经纪公司The Agency的代理经纪人Ian Hurdle表示："独立的主人套房设有电动滑轨玻璃门系统，打开时玻璃门完全隐藏在墙内，室外美景尽收眼底。而家门口则是一片粉白相间的私家沙滩。"

房屋

三栋别墅坐落于1.3英亩的优美海滨地带。主屋内设两间附带浴室的卧室套房，另有一间独立客用洗手间。另两栋别墅均设有各自的主卧和浴室。共有四间卧室，五间浴室，其中每间卧室套房设一间浴室，主楼另设一间共用浴室。居住面积共1万5000平方呎，室内外各占7500平方呎。

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设施

住宅设施齐全，配有一个50呎长的游泳池、一辆沙滩车、两台水上摩托艇、几辆拖车（可选择换成汽艇）等设施。还可提供厨师和其他工作人员服务。此外还联通智能手机和平板电脑控制装置以及超大的室内和室外淋浴房。

设计

Ananda庄园由房地产开发商Eddy Aslanian和Anouar Zerhouni与2016年设计并建造。Hurdle称其是"多栋别墅建筑的序曲。"

整个庄园遍布精心的设计细节，十分注重材料品质——厨房一律采用不锈钢、石英石、苏加武眉金田黄石和石灰岩，浴缸采用卡拉拉大理石以及胡桃木。Hurdle说，所有这一切融合在一起，营造出一种"现代式，且富有巴厘岛风情的禅宗住宅"。

亮点

庄园生活在夜间更显得活色生香。整套住宅和周围的绿地安装了先进的罗格朗(Le Grand)照明系统。Hurdle介绍道："所有的灯光都是可调节的，包括从壁灯到楼梯、躺椅、客厅和车库的灯。两栋独立小屋之间还有四座壁炉，夕阳西下时显得十分壮观。"

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周边

伊柳塞拉是巴哈马群岛中的一个岛屿，以空旷辽阔的粉红色沙滩和绿松石色海水而闻名。这里经常被誉为群岛中最漂亮的岛屿之一，因此倍受名人和富豪青睐。这座岛形状狭长，长度超过100英里，但宽度不及一英里，宛如一片凹凸有致的沙洲，隐蔽而静谧。

伊柳塞拉岛在很大程度上仍是一篇朴素的处女地，大多数风土人情都充满地道加勒比海风味——例如在色彩缤纷的海滨码头阳台上享用当天捕捉的新鲜海味。伊柳塞拉岛具备了海岛度假三宝——阳光、海浪和静谧的空间。

经纪人：Ian Hurdle, The Agency

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