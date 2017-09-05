已故艺术大师巴勃罗·毕加索位于法国蓝色海岸的豪华宅邸将于下月交付拍卖，起价为2020万欧元（折合2400万美元）。

毕加索可谓20世纪最伟大的艺术家之一。据卖方经纪人，他于1961年搬入这栋名为"Mas de Notre-Dame du Vie"的别墅，并一直在此工作和生活，直至1973年逝世（享年91岁）。

这栋传统的普罗旺斯乡村别墅坐落于风景如画的法国南部海滨小镇穆然(Mougins)，坡上是Notre-Dame de Vie老教堂。

虽然房屋的位置有些偏远，但这正是毕加索晚年追求的工作和生活环境。他经常工作到深夜，然后白天睡觉，从而确保自己能全身心地投入到创作中。

居高临下的地理位置使该物业将穆然镇、鄂斯特雷高地(Esterel Massif)、戛纳湾和地中海的风光尽收眼底。

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数十年来，法国里维埃拉（又称蓝色海岸）一直是皇室成员、上层阶级、富商巨贾、明星、艺术家和波希米亚人所钟爱的度假胜地。这里有宜人的地中海气候和旖旎的自然风光，以及魅力十足、美食遍地的历史村镇。

10月12日，佳士得国际地产的子公司Residence 365将在毕加索故居的现场举行拍卖会。开放日活动定于9月22日和9月29日。该房地产代理公司没有立即回应置评请求。

据《华尔街日报》报道，今年1月，Scepter Partners集团董事长Rayo Withanage从荷兰房地产企业家Tom Moeskops和文莱王室出资成立的投资公司BMB的手中买下该物业。

Scepter是一个由中东超高净值家族和主权投资基金组成的财团。该公司于2015年从BMB拆分出来，作为BMB的创始人之一，Withanage顺理成章地出任Scepter的董事长。

Withanage告诉《华尔街日报》，Moeskops最初从毕加索的家族成员手中买下这栋别墅，并于大约五年前将少部分产权出售给BMB。

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Withanage谢绝透露具体的买入价格，但他表示，成交价低于2亿多美元的挂牌价格。

挂牌信息显示，整个物业维护良好，并且配备齐全的现代设施，包括先进的家庭自动化系统、安保系统和空调系统等。

Moeskops对1225平方呎的主屋进行了为期两年的彻底翻修，但力求忠于毕加索居住期间的建筑特色。

主屋四周环绕着八英亩的景观庭院，分布着专业网球场、无边际游泳池和350平方米的池畔屋，后者设有夏季厨房、宽敞的健身房/健身中心、水疗区、蒸汽浴室、按摩房、更衣室、淋浴间和洗衣房。

郁郁葱葱的花园完全按照1960年代初毕加索的原始设计方案进行复原，包含气派的水景装饰、古老的橄榄树、精心修复的橘园、石砌台阶、树屋和室外平台等。

除此之外，这处豪华宅邸还附带一栋250平方米的舒适客用别墅和一栋120平方米的管理员小屋。

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自从1986年毕加索的妻子杰奎琳·罗克去世，这里空置了30年。Moeskops刚买下该物业的时候，它几近荒废。

根据挂牌信息，毕加索去世后，杰奎琳将屋内的一切保持原样，没有挪动任何物件。甚至连毕加索的老花镜仍放在原处。

整个翻修改造工程由比利时著名建筑师阿塞尔•维伍德(Axel Vervoordt)监理。

这栋别墅设有两个入口，均装有视频监控。一层的入口通向开阔的大厅、宽敞舒适的休息室、早餐室、工作室和画廊。

下层分布着配备壁炉的第二客厅，旁边是一间精美的花园房，经由拱门可以前往室外平台。这一楼层还设有配备顶级厨具的专业厨房、备餐厨房、两个冷藏区和容量为5000瓶的温控酒窖。

挂牌信息显示，二层的主卧套房享有充足的空间，附带宽敞的更衣室和豪华浴室，并能饱览周遭美景。

另有四间附带更衣室和浴室的超大卧室套房。庭院里还分布着五间独立的客房，其中三间设有客厅。整个物业共有15间卧室和12间浴室。

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