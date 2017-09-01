9月26日，苏富比将公开拍卖好莱坞传奇女星费雯·丽伦敦故居内的艺术品、老照片、纪念物和珠宝等私人物品。与此同时，她的家族在英格兰威尔特郡的乡村宅邸"Manor Farm House"正挂牌出售，标价260万英镑（折合340万美元）。

费雯·丽凭借电影《乱世佳人》中郝思嘉一角而声名鹊起。根据苏富比提供的一篇新闻稿，她经常来此小住一段时间。

据《每日邮报》报道，这处经典的英国乡村宅邸始建于17世纪，安妮女王风格的建筑样式、宽敞的庭院和优美的花园吸引费雯·丽和她的第一任丈夫赫伯特·利·霍尔曼选择了这里。

Manor House Farm正面外观

Savills / © J Stone 2012

第一太平戴维斯索尔兹伯里分公司(Savills Salisbury)卖方经纪人Charles Stone说："房屋本身非常漂亮，几乎保持原样，而且没有损坏。"

挂牌信息显示，该物业占地略超过一英亩，主屋内设七间卧室和四间浴室。屋内保留了诸多时代特征，包括引人注目的壁炉、完好的百叶窗、两扇别致的卵圆窗和会客厅中精美的橡木楼梯等。

这处住宅于今年6月挂牌上市，而费雯·丽的私人物品将单独拍卖。

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此外，该物业还包含几栋石材砌成的附属建筑，如谷仓和工作间。另有一间六车位的开敞式车库和两栋小屋。宽敞的庭院中分布着围墙花园、池塘、果园和网球场。

虽然费雯·丽和霍尔曼已经离婚，但两人于1959年一起挑选了这处住宅，而霍尔曼在此租住了21年。后来，他们唯一的女儿接手了该物业。

霍尔曼的孙子Neville Farrington解释称，他们迟早要出售这处房产。

他在一封邮件中写道，"我的母亲Suzanne Farrington（霍尔曼的女儿）一直生活在这里，直到两年半前去世。我和弟弟都各自有家庭和房产，而且我们认为眼下是卖出的好时机。"

他们的婚姻维持了八年时间。1940年，费雯·丽与霍尔曼离婚后嫁给了劳伦斯·奥利弗。据苏富比，本次拍品包括费雯·丽和奥利弗公众生活中的纪念品。

对费雯·丽而言，"Manor Farm House"似乎是一个与家人团聚的宁静居所。她经常来这里做客，而且访客登记簿的几乎每一页都能看到她的签名。1967年，费雯·丽因肺结核去世，终年53岁。

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