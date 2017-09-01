根据本周四发布的一份报告，最近一年多伦多的房价涨幅排名世界第一，但中国城市的上升势头最为迅猛。

胡润研究院的年中报告显示，截至今年6月的12个月内，多伦多的房价同比上涨26.1%。

胡润研究院的总部设在上海，以全球富豪排行榜著称。根据该机构提供的一份报告，在房价涨幅排名全球前50的城市中，有42个城市的年增长率突破10%。

与此同时，半数城市的房价同比上涨20%以上。

除多伦多以外，其他跻身前五的城市依次为冰岛雷克雅维克(23%)，以及中国无锡(22.9%)、香港(20.8%)和郑州(20.2%)。

就投资回报率而言，多伦多以32.4%遥遥领先。

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多伦多摘得头名不足为奇，因为近年来该市的房地产市场十分火热，而当地政府已于今年4月出台调控措施为市场降温。尽管报告并未体现具体影响，但7月多伦多房屋销售较去年同期暴跌40%，表明调控措施正在发挥作用。

中国城市占据排行榜的半壁江山，分别有6个和21个城市进入前10位和前50位。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润在新闻稿中称，"对于中国的富人而言，在全球进行资产配置已是大势所趋。"

西雅图凭借12.7%的年增长率位列第27位，成为排名最靠前的美国城市。达拉斯和都柏林以11.2%的同比涨幅并列第38位。

尽管美国城市无一入选全球房价涨幅前五位，但该国仍是热门的海外置业目的地之一。其中，洛杉矶最受外国购房者的欢迎，然后依次是西雅图、旧金山、纽约和加拿大温哥华。

该报告基于三大要素，分别是房价年增长率、租金回报率和人民币汇率变动。

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