位置：美国康涅狄格州Old Saybrook

标价：1040万美元

这处新英格兰经典海滨大宅位于Old Saybrook豪华地段芬威克(Fenwick)，坐落于一个僻静的半岛上，三面环水，拥有私家海滩。

房产包括一栋主屋和一栋客用别墅。可以1040万美元一并购买，或以690万美元及350万美元分别购买主屋或客用别墅。 但客用别墅只有在主屋或整处房产售出后方可购买。

买家还可以选择成为位于康涅狄格河河口的芬威克角(Fenwick Point)的地标——塞布鲁克防波堤灯塔(Saybrook Breakwater Lighthouse)的共同所有者。这座灯塔名列《美国国家名胜古迹名录》，是康涅狄格州"保护海湾"(Preserve the Sound)主题车牌上的标志。（如果买家不想要灯塔，则由另一买家全权拥有。）

来自 William Pitt Sotheby’s Realty房地产公司下属Jennifer & Jane Associates中介公司的联合经纪人Jane Pfeffer说："一走进通往主宅的前门就能看到远处的灯塔，我很喜欢这一点。灯塔是这里所有的景观的构成要素。"

这所大宅位于芬威克一个名为林德角(Lynde Point)的半岛上，三面环水，分别是长岛湾(Long Island Sound)、康涅狄格河和南湾(South Cove)，还有一大片私家沙滩，仅供业主使用。

Pfeffer说："这里远离芬威克的其余部分，只有六七栋房子。外面是一条未铺砌的天然道路。"

她还表示海滩上鲜少有人："如果你想独享海滩，这里是完美的地点。"

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这里是远眺海面的绝佳位置。Pfeffer说："您总能看到窗外来自世界各地的游艇络绎不绝地穿行。这是一幅活的山水画——而且因为那儿的游艇必须慢速行驶，所以您不会听到任何噪音。"

主宅的外观以深绿色饰边搭配年久呈深棕色的红杉木屋顶。Pfeffer说："这是一种非常传统的搭配，在芬威克很常见。与周边和谐相融。"

两栋房屋都是2006年新建，但均富有古典新英格兰风格。Pfeffer说："大多数人都认为这里只是旧房翻新，而房子已有些年头。"

耐人寻味的建筑细节包括来自法国的橡木地板，方格天花板，钯合金窗户，木质墙板和天花板，以及带有石膏角线的定制护墙板。

Pfeffer介绍道："这是一处无比温馨的家园，构造坚实、设施完善。人们一看到它，就会发出惊叹，他们走到隔壁房间时，会再次发出惊叹。"

她还说："已经有一大批非常知名的CEO和名人对此处房产感兴趣。我们带了不少显要人物来参观此处。"

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房屋

面积7781平方呎的主屋内设五间卧室，五间设施齐全的浴室和两间盥洗室。主屋占地1.68英亩。客用别墅面积2643平方呎，设有三间卧室，两间设施齐全的浴室和一间盥洗室。客用别墅占地0.57英亩。

设施

目前的业主主要把它作为夏季度假屋，但房子都配备了完善的过冬设施，有发电机和一座可供暖的壁炉。夏季这里有观景门廊、露台、全套户外厨房，三层还设有屋顶便道。

由最近建成的木板路，屋主可从主宅穿过海滨草地，蜿蜒而行至广阔的私家海滩。

Pfeffer说："所有浴室都很漂亮，厨房是梦寐以求的样子，配有欧洲制造的油烟机，胡桃木制的中岛和桃花心木橱柜，以及齐全的Viking品牌家电。这栋房子建造时可谓不计造价。"

名人效应

已故传奇女演员凯瑟琳·赫本曾(Katharine Hepburn)住在芬威克附近。事实上，目前赫本故居的所有者，开发商Frank J. Sciame Jr.就是塞布鲁克防波堤灯塔的另一位所有者。

Pfeffer说："有计划将灯塔改建成客用别墅。"

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周边

Pfeffer表示，该房产紧邻芬威克的九洞高尔夫球场、网球场和儿童游乐场："附近还有一个小型游艇俱乐部。"

她说："芬威克非常注重家庭。夏季周末，在这一带的房子里经常能看到四代同堂的情景。"

经纪人： Jane Pfeffer 和 Jennifer Caulfield, Jennifer & Jane Associates at William Pitt Sotheby’s Realty

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