根据本周二发布的数据，过去12个月西雅图房价同比上涨13.4%。

标准普尔/凯斯-希勒“20城房价指数"显示，美国房价较去年同期整体上涨5.7%。

报告对比了2017年和2016年6月的房价数据，但并未单独列出豪宅价格走势。

西雅图、波特兰和达拉斯的房价涨幅在全部20个城市中排名前三。其中，西雅图凭借13.4%的年增长率遥遥领先，波特兰和达拉斯的房价较去年同期分别上涨8.2%和7.7%。

今年6月，美国九个人口普查分区的房价同比上涨5.8%，较上月5.7%的年增长率略有上升。

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数据发布方，标普道琼斯指数公司董事总经理兼主席大卫·M·布利策(David M. Blitzer)在报告中称，"房价上涨势头仍将持续。”

房价一路走高反映出市场供应短缺。过去四到五年，待售房屋数量和物业挂牌天数双双下降。

尽管房价上涨会拉低住房可负担性，但布利策持乐观的态度。

他说："其他决定因素有利于可负担性的提高。例如，全国失业率降低且新增就业岗位以每月20万个的速度稳步增长。此外，工资和薪酬水平的上涨速度略高于通货膨胀。2016年底以来，房贷利率略有上升，但维持在4%以下。"

布利策补充道，房价走势似乎不太可能立刻反转。

注：标准普尔道琼斯指数与环域居的发行方道琼斯公司无任何关联。

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