位置：葡萄牙洛莱(Loulé)

标价：1500万欧元（约合1770万美元）



这处豪华宅邸坐落于葡萄牙南部海岸阿尔加维地区的高档度假区Quinta do Lago，远眺绿意盎然的高尔夫球场和两个纯净的湖泊。

葡萄牙苏富比国际地产卖方经纪人Virgolino Gomes说："Quinta do Lago被认为是欧洲最棒的私人封闭式社区之一。"他补充道，"该物业坐拥秀美的自然风光，四周被著名的西亚法莫撒国家公园(Ria Formosa)所环绕。"

华丽的入口门厅拥有挑高天花板、冷峻的灰褐色石材和弧线柔美的螺旋楼梯，并搭配精致的铁艺栏杆。柔和的古董白涂料、米黄色家具和暖色调的木质装潢营造出宁静奢华的室内环境，庄重典雅的建筑元素和宽敞的平面布局尽显华贵的气质。

明亮通透的美食厨房附带用餐区。另有一间可容纳14人的正式餐厅，非常适合举办大型宴请活动，收缩自如的折叠玻璃门实现室内外空间的无缝融合。全屋分布着许多娱乐空间，包括客厅、茶室和会客室等，屋外建有大游泳池和郁郁葱葱的草坪，并能远眺高尔夫球场和湖泊。

房屋

这处豪华大宅地处葡萄牙南部海岸洛莱，占地超过一英亩，共有八间卧室和11间浴室。其中，主屋内设六间附带浴室的卧室套房，建筑面积为8073平方呎；泳池边的客用别墅拥有1991平方呎的生活空间，包含两间卧室和两间套间浴室。

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设施

除了充足的娱乐空间以外，该物业还配备户外厨房，以及超大的恒温游泳池和小型儿童泳池。屋内采用地暖设施，并可加装太阳能供暖设施。自动调节的电动百叶窗可保证居住环境四季宜人。其他配套设施包括健身房和设有游戏区的放映室。

周边

Gomes称，Quinta do Lago拥有大片的细腻白沙滩、四座高尔夫球场、精品商店、多家高档餐厅和其他许多便利设施。南球场远眺景色优美的西亚法莫撒国家公园，举办过八届葡萄牙公开赛(Portuguese Open)，并深受欧洲巡回赛球员的欢迎。当地距法鲁国际机场(Faro International Airport)仅20分钟车程，这也难怪包含Quinta do Lago的阿尔加维"金三角"度假区成为国际富豪喜爱的置业目的地。

经纪人：Virgolino Gomes, Portugal Sotheby’s International Realty

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