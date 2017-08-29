根据上周四发布的一份报告，今年7月迈阿密现有豪华公寓的销量激增。

迈阿密房地产商协会(Miami Association of Realtors)和房源信息共享平台(Multiple Listing Service)联合发布的报告显示，尽管新建住宅市场竞争激烈，但上月100万美元及以上的现有共管公寓售出68套，较去年同期的45套飙升51.1%。

与此同时，豪华独户住宅成交80处，与去年同期的73处相比增长9.6%。根据报告，迈阿密100万美元及以上的独户住宅销量已连续五个月上升，而豪华公寓的销量实现两连涨。

该协会董事会主席Christopher Zoller在报告中称，"现如今，卖家给出的价格趋于合理化，尤其是在高端市场。此外，最近的股市大涨和潜在的加息举措促使更多的买家暂别副业，转投迈阿密房地产市场。"

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然而，销售增长并不局限于豪宅市场。2017年7月，中等价位的现有独户住宅（定义为25万美元到60万美元的物业）售出663处，较去年同期的574处大增15.5%。

上月，迈阿密-戴德县的现有住宅销售同比增长0.8%。其中，公寓销量较去年同期上升2.5%，而独户住宅销量同比下跌1%，这一数字符合全国成屋销售下跌1.3%的趋势。

报告显示，迈阿密的现金买家占全部交易的39.9%，超过19%的全国水平不止一倍。在所有的现金交易中，56.4%的份额来自共管公寓。

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