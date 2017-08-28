近日西雅图地区达成了年度最大的一笔房产交易。

据称，这栋位于西雅图贝尔维尤(Bellevue)的豪宅以2100万美元的成交价打破了2017年的售价纪录。

该四卧别墅内部面积达1万1520平方呎，于2014年初标价3280万美元上市，上周三降价1200万美元售出。

最近一次的要价为2680万美元。

这栋大宅位于Meydenbauer海湾，占地2.5英亩，附带265呎长的海滩、码头、泳池、酒窖、家庭影院，以及华丽的欧式木质内饰。AVENUE Properties房地产公司Foster销售团队的经纪人Moya Skillman称，该房屋是周边地区唯一一栋由石料建造的住宅，材料进口自中国和印度。

Skillman表示几大因素促成了这样超高售价。

“这处房产的规模在我们这里相当少见，"当地多数临水住宅［的临水一侧］宽度在60至80呎左右。而这座别墅享有265呎宽的临水地带，房主可以由此饱览壮观的西雅图天际线。由于地形和多数其他临水住宅的位置，能享有如此视野的住宅并不多见。

更多资讯: 点击参观美如童话的西雅图都铎风格湖滨别墅

据Seattle Post-Intelligencer报道，该成交价打破了今年西北太平洋地区房源信息服务平台Pacific Northwest MLS的纪录。Skillman认为这一创纪录售价并不反常，称该公司在2012年曾达成一笔售价2160万美元的Mercer岛房产交易。

"第二笔成交价超过2000万美元的交易说明财富已经在此地生根，"她说，"此外，我们也见到越来越多的千万美元级房产交易。驻扎在西雅图的亚马逊公司、电子游戏公司以及太空探索技术公司等企业的高级管理人员，正以他们的财富影响我们的市场。”

截至发稿时间，环域居未能与从事房地产业的卖家夫妇取得联系。

原房主于2002年以650万美元价格购进该地块，房屋在2006年建成。目前买家具体身份不详，但Skillman透露买家是来自西雅图本地的一位企业高管。

关注环域居: