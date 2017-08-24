位置：英格兰萨里郡(Surrey)

标价：2900万英镑（约合3700万美元）

这处名为旭日山庄(Dawn Hill)的房产位于萨里郡历史悠久而富丽堂皇的温特沃斯庄园小区(Wentworth Estate)。沿着宽大气派的车道，映入来客眼帘是一栋古典风格大宅 。

高端地产开发商Consero London设计并建造了这一三层式住宅，其灵感源自伦敦科林西亚酒店(Corinthia Hotel)与巴黎乔治五世四季酒店(Four Seasons Hotel George V)。房屋建有廊柱入口，标志性的外墙由法国巴黎产石灰岩手工雕刻而成，精心设计的内饰则汇聚了一流的英国工艺和前沿的创新技术。

Consero London总经理罗伯特·奥斯本(Robert Osborn)表示："这一建筑彰显了全球最优秀工匠们的技艺，例如，主卧套房的法式抛光橡木门、意式大理石浴室和三个阳台。每一个门把手均为银制，在萨里郡当地由人工吹制。吊灯为葡萄牙全手工打造，而定制厨房中的细木工则由英国工匠花费了2000个小时完成，效果令人惊艳。"

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房屋

主屋占地2万6150平方呎，包括六间卧室、七间浴室和一座面积3.03英亩的景观花园。

设施

据奥斯本介绍，一层的综合设施包括一个设计灵感来自宝格丽酒店(Bulgari Hotel)的大型恒温泳池、蒸汽浴室、桑拿房，健身房和连接泳池区与后花园的下沉式石灰岩平台。该层还设有一个18座家庭影院，配备尖端数字放映技术和立体环绕声音响，以及可调控温湿度的酒窖、娱乐室和酒吧。

周边

运动爱好者会惊喜地发现，该小区内设有温特沃斯高尔夫俱乐部。

奥斯本还指出这一区域也是英国马术运动的中心所在，全英最佳赛马场——雅士谷(Ascot)、温莎(Windsor)、爱普森(Epsom)和桑当(Sandown)均近在咫尺。该住宅距伦敦市中心45分钟车程，距希思罗机场25分钟车程，距费尔罗克斯(Fairoaks)私人机场15分钟车程。

经纪人：莱坊公司合伙人James Cleland

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