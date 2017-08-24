近日NBA明星尼克·杨(Nick Young)以325万美元的价格售出其位于加利福尼亚州塔扎纳(Tarzana)的住宅，损失了20万美元。

记录显示，新签约的这位金州勇士控球后卫在2013年通过名为"2 LEGIT 2 QUIT TRUST“的有限责任公司以345万美元购入了位于圣费尔南多谷(San Fernando Valley)的住宅，他的母亲 Mae Young被列为受托人。此次销售尚未在公共记录上显示。

杨在一封电子邮件声明中向环域居表示："我在这所房子里度过了美好时光，但现在是时候与我的勇士队友们一起迎战即将到来的赛季，时机成熟时，我会找到理想的房子。”

目前尚不知道32岁的杨主要会在他的家乡洛杉矶，还是勇士队所在的湾区附近搜索房源。

这处面积为6630平方呎的住宅于今年4月上市，要价359万5000美元，内设六间卧室、一间专业级厨房、一间正式的客厅和娱乐室。室外建有游泳池、水疗中心、户外篮球场（杨未参与其建造）、户外厨房和篝火坑。

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Compass公司的经纪人 Kofi Nartey称，"他已经准备好去寻找更符合他风格的房子。"

房产上还建有一栋客用别墅，内设客厅，一间设备齐全的厨房，及两间浴室。

Nartey表示杨对房屋进行了几处小的更新，但没有大的改建。据报道，此前他和前未婚妻，澳大利亚说唱歌手伊基·阿塞莉娅(Iggy Azalea)在此同居，二人已于2016年分手。

这套房产的前任房主是流行歌手赛琳娜·戈麦斯(Selena Gomez)，她当时通过名为“Warren Street Trust”的有限责任公司达成交易。记录显示，2011年她为此支付了217.5万美元。

上周，杨的队友斯蒂芬·库里(Stephen Curry)以294万美元的价格出售了位于加州核桃溪的豪宅，也是亏本出售。

《每日邮报》(The Daily Mail)率先披露了这笔交易。

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