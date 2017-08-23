位置：阿拉伯联合酋长国迪拜

标价：2亿迪拉姆（折合5450万美元）

这栋内设11间卧室的海滨别墅专为一位迪拜皇室成员建造，可谓完美的聚会场所。虽然原业主从未在此居住，但将其用来款待众多宾客。配套设施一应俱全，甚至包括一间可容纳200人的夜店。

该物业位于朱美拉棕榈岛其中一片"树叶的尖端"，首屈一指的海滨地带为这处私人大宅带来绝佳的视野。房地产代理公司Gulf Sotheby’s International Realty经纪人Leigh Williamson称，这里属于可遇不可求的黄金地段。

Williamson说："‘叶尖’上的物业和土地毕竟是有限的，因此拥有这样一处6万平方呎的临海大宅非常难得，而且不必担心用水问题。"

透过别墅四周的玻璃幕墙，可以欣赏细腻的白沙滩、蓝绿色的海面、帆船酒店和码头的风光。

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房屋

该物业占地6万平方呎，内设11间卧室和15间浴室，建筑面积为4万6000平方呎。所有卧室均为套房。

设计

这栋别墅建于2007年，足以与一座配备贴心服务的高规格酒店相媲美。U形设计类似于牧场式建筑风格，多个分区便于容纳众多宾客，这对于海湾地区的高端住宅来说非常重要。此外，该物业还附带设施齐全的员工宿舍，并配备专业厨房和私人警卫，可供10人居住。

Williamson称，内部空间可以稍作翻修，但只要经过一番整修，这里将变成一处建筑杰作。

设施

除夜店以外，该物业还配备16座位家庭影院、可容纳16位宾客的餐厅和室内外游泳池等。

业主可以在私人海滩钓鱼、泛舟或冲浪。

值得一提的是，这栋别墅还配备一个在迪拜十分稀缺的设施——泊船位，因为该地区通常不允许建造泊位。

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周边

朱美拉棕榈岛是迪拜一大标志性开发项目。岛上的社区氛围浓厚，居民享有许多近在咫尺的高端设施。当地热门的就餐选择包括亚特兰蒂斯酒店的日式餐厅Nobu和意大利餐馆Locatelli等。全球高端连锁酒店W Hotel即将开门纳客。另有一座450万平方呎的商业中心正在建造中，建成后将包含五层商店和屋顶餐厅。

经纪人：Leigh Williamson, Gulf Sotheby’s International Realty

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