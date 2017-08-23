2007年，《加勒比海盗》影星约翰尼·德普在精心改造的洛杉矶东哥伦比亚大厦(Eastern Columbia Building)买下五套公寓，打造成一处与众不同的市中心豪华居所。

房地产代理公司Partners Trust经纪人Kevin Dees说："德普将五套公寓用作一处住宅的不同房间。其中一个单元作为主生活区和主卧，另一个单元则充当餐厅和会客区。"

2号顶层公寓曾是德普的艺术工作室，他于去年将全部单元挂牌出售。Dees称，该物业是一个转角单元，包含两间卧室、两间浴室和一间盥洗室，8月初以182万美元成交。

这意味着，"杰克船长"的五套顶层公寓仅剩一席尚未售出。

去年9月，这五套公寓以总计1280万美元的价格首次挂牌上市。2号顶层公寓于11月单独出售，标价275万美元，后于今年2月将售价下调至240万美元。

这个单元位于大楼的13层，享有无与伦比的开阔视野，可以饱览南向的城市风光和远处的迷人海景。据Dees介绍，该物业附带全楼最大的露天平台之一，而且住户还可以使用楼内的咸水游泳池、水疗区和屋顶观景台等。

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一层采用开放式平面布局，设有专业厨房、用餐区和客厅，并与宽敞的露台连通。醒目的红色金属楼梯通向上层空间，而且铺有红黑两色的方格地砖。二层分布着卧室，拥有外露砖石和玻璃大窗，顶部是造型别致的扇形墙壁。

东哥伦比亚大厦于2007年被改造成一幢共管公寓楼。据《华尔街日报》报道，德普先后于2007年和2008年斥资约720万美元买下全部五个顶层单元，并一直持有这些公寓。

Dees称，这幢始建于1930年的13层大楼堪称"美国尤其是洛杉矶的装饰艺术建筑的一个典范。"该项目最初作为服装和家具装饰用品生产商Eastern Outfitting Company和Columbia Outfitting Company的总部大楼。整个改造工程耗资8000多万美元，如今大楼包含147套共管公寓。

4号顶层公寓是目前仅剩的一个单元，内设一间卧室和两间浴室，标价180万美元。

环域居曾于去年10月报道了最先售出的5号顶层公寓，其包含两间卧室和三间浴室，成交价为250万美元。不久之后，2400平方呎的3号顶层被人以390万美元的价格买走。

截至发稿，记者未能与德普取得联系。

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