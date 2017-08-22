位置：瑞士沃州(Vaud Canton)

标价：起拍价3000万美元

埃菲尔铁塔使它的缔造者古斯塔夫·埃菲尔(Gustave Eiffel)名声大振，但很少有人知道，建筑师斯蒂芬·苏维斯特(Stephen Sauvestre)设计了底座的装饰拱结构，增建了一层的玻璃大厅，并且选定了铁塔的颜色。

除此之外，这处位于瑞士西部的独特湖畔豪宅也出自苏维斯特之手。石材加固的铁制拱洞使房屋"悬"在日内瓦湖(Lake Geneva)的水面之上，令人联想起埃菲尔铁塔的标志型结构。

这处古朴典雅的私人宅邸于今年6月首次交付拍卖，尽管有多人出价，但未能达到拍卖底价。因此，该物业将于9月14日进行无保留拍卖，起价为3000万美元。这处湖畔大宅坐落于小镇普朗然(Prangins)，距离日内瓦市中心约20英里。尽管当地分布着许多宏大庄园，但该物业是少数几处坐北朝南且建在日内瓦湖上的豪宅之一。莱坊国际经纪人Alexander Koch de Gooreynd说："据我所知，这是该地区唯一一处湖上住宅。"

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由于靠近水面，房屋的使用寿命可能引人关注，但独特的设计使业主毫无后顾之忧，因为底部是金属结构，而且四周镶嵌着当地开采的坚固石材。

房屋

该物业占据九英亩的森林和绿地，四层主屋内设10间卧室和14间浴室，建筑面积近1万4000平方呎。全屋还分布着四间宽敞的会客室和三间工作厨房。屋后建有一栋1000平方呎的员工宿舍，附带厨房、客厅、两间卧室和一间浴室。

设施

除了提供充足的娱乐空间以外，这处豪宅配备八间客厅和四间宴会厅，以及健身房、桑拿房和私人码头。其中，顶层的宴会厅拥有近10米高的拱形天花板，一直延伸到屋檐。所有楼层由石砌台阶和一部最近升级的液压电梯连通，为业主提供两种选择。

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名人效应

该物业原名"Villa les Bleuets"，始建于1896年，最初作为法国皇室御用的巴黎服装设计师让-菲利普·沃斯(Jean-Philippe Worth)的夏季居所。皇室的豪华宅邸则建在不远处的山坡上。de Gooreynd称，这处湖畔住宅原先毗邻拿破仑庄园，现与拿破仑家族的后人为邻。

经纪人：Alex Koch de Gooreynd, Knight Frank

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