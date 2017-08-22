洛杉矶火热的豪宅市场正处于一场激烈的竞争中。各路经纪人使出浑身解数来推销那些令人咋舌的天价豪宅。

最近一处引人关注的豪华宅邸是"Chartwell庄园"。该物业始建于1930年代，现由已故亿万富翁杰里·帕伦奇奥(Jerry Perenchio)的家族所有。这处新古典主义大宅坐落于高档社区贝莱尔，8月7日以3亿5000万美元挂牌上市，一举成为全美最贵的在售物业。此外，房地产开发商奈尔·尼亚米(Nile Niami)在比弗利山庄打造的超级豪宅"Opus"叫价1亿美元。他还计划明年推出一处更为奢华的超级住宅，标价5亿美元。

如今，除了利用无人机航拍照片，制作博人眼球的宣传视频并精心策划新闻稿以外，顶级经纪人还面临一个巨大的挑战——设法与潜在的亿万富豪买家取得会面，而且这类群体在全球只有2000人左右。

那么，如何才能完成这样一项艰巨的任务？经验丰富的经纪人表示，达成一笔1亿美元以上的房屋交易需要厚厚一沓名片、满世界跑的决心和值得报道的宣传文案。

道格拉斯·艾丽曼地产公司(Douglas Elliman)首席运营官Scott Durkin说："在营销这一价位的住宅物业时，您必须做到全力以赴。"该公司主要代理纽约和汉普顿的"亿万美元豪宅"，以及曼哈顿的豪华公寓塔楼，其中公园大道432号(432 Park)最贵的顶层单元于去年售出，成交价为8770万美元。

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宣传造势爆噱头

一些超级豪宅的业主羞于在镜头前介绍他们的住宅，但Durkin指出，引起媒体和经纪人的关注至关重要。

他说："您的目标是尽可能地增加物业的曝光度，并瞄准潜在的买家群体。一旦房屋的售价超过九位数，您就不能坐等买家主动打电话。"

以比弗利山庄的超级豪宅"Opus"为例，该物业的营销团队制作了一段性感的宣传视频，并成功掀起第二轮媒体报道。视频中，半裸女郎在这处现代大宅的各个角落摆出性感的姿势，如两个吧台区、酒窖和家庭影院等。这些涂以金漆、穿着单薄的美女还展示了停放一辆金色兰博基尼和一辆金色劳斯莱斯的10车位大车库，然后镜头切换到一位女郎在附带瀑布的游泳池中裸泳。

Opus别墅的“土豪金“风格性感宣传视频。

Hilton & Hyland

今年2月，房屋中介机构Hilton & Hyland豪宅经纪人Drew Fenton便开始代理该物业，目前标价1亿美元。他没有回应置评请求。

豪宅经纪公司Mercer Vine创始人之一的亚当·罗森菲尔德(Adam Rosenfeld)正代理洛杉矶另一处惹人注目的超级住宅。历史悠久的Owlwood Estate始建于1930年代，上月以1亿8000万美元挂牌出售。几个月前，嘻哈歌手Jay-Z曾在这里举办了一次格莱美早午餐聚会。

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图为历史悠久的Owlwood Estate内部。

MERCER VINE

罗森菲尔德称，对于这样一处豪华宅邸，公司策划了专属的品牌和背景介绍。

他说："在销售普通住宅时，我们通常使用公司的品牌。但我们为该物业单独设立了一个品牌，‘Owlwood’本身就是一个品牌。"宣传文案提及了Jay-Z举办的明星云集的派对和知名的前业主，包括民谣夫妻档桑尼和雪儿、影星托尼·柯蒂斯和20世纪福克斯的联合创始人约瑟夫·申克。

潜在买家当面谈

除"Opus"和"Chartwell庄园"以外，Hilton & Hyland还代理了洛杉矶其他两处非挂牌出售的"亿万美元豪宅"和一个售价达九位数的即将竣工的新项目。

今年3月，霍姆比山(Holmby Hills)一处豪华宅邸标价1亿2900万美元上市。无独有偶，F1总裁千金佩特拉·斯坦特(Petra Stunt)也正在出售霍姆比山的豪宅，目前开价2亿美元。

F1总裁千金佩特拉·斯坦特(Petra Stunt)正在出售的霍姆比山豪宅，目前开价2亿美元。

RANDOLPH HARRISON

Hilton & Hyland总裁、"Chartwell庄园"的七位代理人之一杰夫·海兰(Jeff Hyland)称，"亿万美元豪宅"逐渐增多归根结底是因为有限的可建设用地（在大部分情况下，您必须拆除原有的房屋才能新建物业）。眼下，大洛杉矶地区的豪宅市场十分活跃。

在销售这类超级豪宅时，经纪人常常需要满世界跑，并使用一些技巧才能接触到有权有势的买家。举例来说，一位亿万富豪买家会有多位业务经理和助手随行，但他可能不希望门卫也知晓潜在的房地产交易。

海兰说："最大的问题在于，如果您打算面见一位中东王子，那么如何才能饶过门卫见到客户呢？"他补充道，"作为一位顶级经纪人，您必须掌握相应的技巧，并随时准备到伦敦或阿联酋出差。"

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本土买家常联络

对于超级豪宅的经纪人而言，另一大策略是与前客户保持联络。例如，去年Hilton & Hyland将"花花公子"的豪宅卖给他的邻居达伦·梅特伯罗斯(Daren Metropoulos)，1亿美元的价格甚至打破了最高售价纪录，而早在五年前，梅特伯罗斯曾通过海兰购买了另一处物业。

数据显示，洛杉矶80%的豪宅被本土买家购得。海兰称，引发媒体热议和飞往世界各地面见富豪固然重要，但"买家很可能就是住在附近的人"。

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