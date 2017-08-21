位置：美国加利福尼亚州圣巴巴拉

标价：525万美元

该物业位于南加州海滨城市圣巴巴拉的格拉纳达剧院(Granada Theatre)大楼的顶层。这栋1923年建成的历史建筑是全市最高的大楼之一。苏富比国际地产蒙特西托分公司(Sotheby’s International Realty Montecito)卖方经纪人Cristal Clarke称，这套大户型公寓可以将市中心、太平洋、海港、海峡群岛和周围圣伊内斯山脉的全幅美景尽收眼底。

该物业融合了舒适的都市生活、无与伦比的开阔视野和充足的生活空间（超过3000平方呎），可谓一处独一无二的豪华住宅。

除了最高两层被改造成顶层公寓以外，其他楼层均为商用空间。

Clarke说："这样的大户型单元在圣巴巴拉难得一遇，因为大多数市区公寓的面积要小得多。"

她补充道，"现业主当初购买的是清水房，并打造了精美考究的室内装潢。"全屋采用开放式布局，法国白色橡木地板、天然材料、洁白的墙壁和大理石台面等细节给人以一种宁静、随性、优雅的感觉。

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房屋

这套顶层公寓包含两间卧室、两间浴室和一间盥洗室，另有一间办公室，室内面积为3367平方呎。

设施

美食厨房配备高档厨具和混凝土台面，并搭配时尚的吧台区和充足的贮酒空间，轻松营造出奢华典雅的娱乐氛围。直达电梯和全方位安保系统可以有效保护业主的隐私和安全。

亮点

格拉纳达剧院位于大楼的一层，由圣巴巴拉当地的建筑事务所Phillips Metsch Sweeney Moore Architects进行大规模的翻修改造，并于2008年重新营业。剧院有八家常驻演出团体，包括圣巴巴拉交响乐团(Santa Barbara Symphony)、圣巴巴拉歌剧团(Opera Santa Barbara)和州际大道芭蕾舞团(State Street Ballet)等。

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周边

Clarke称，这栋大楼坐落于圣巴巴拉市中心的核心区餐饮街(Restaurant Row)，因此周围分布着众多顶级餐厅。除此之外，该项目距阿灵顿剧院(Arlington Theatre)仅一个街区，这里是圣巴巴拉国际电影节和其他许多演艺活动的主会场。历史悠久的路培劳剧场(Lobero Theatre)在两个街区以外。

经纪人：Cristal Clarke, Sotheby’s International Realty Montecito

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