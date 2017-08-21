根据房地产网站Zillow发布的一份新报告，美国各地的"百万美元社区"多达1280个，其中有346个是2014年以后出现的。
在分析2万9991个邮政区域的独户住宅和共管公寓的价格数据之后，Zillow发现，每25个邮政区域中就有不止一个"百万美元社区"，意味着该地区至少有10%的房屋售价达100万美元或更多。
这些"七位数豪宅区"主要集中在沿海大都市。自2014年以来，西雅图、波特兰、旧金山、圣何塞、洛杉矶和圣地牙哥等西海岸城市新增114个"百万美元社区"，贡献了32.9%的份额。
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相比之下，过去三年纽约、波士顿、迈阿密和华盛顿特区等东海岸城市新增92个"百万美元社区"，占全部新增社区的26.6%。
Zillow首席经济师斯文亚·古戴尔(Svenja Gudell)在报告中称，"随着美国房价屡创新高，各地的百万美元豪宅日益增多，甚至在一些曾经的中产阶级社区。虽然美国的房屋售价中值刚超过20万美元，但在旧金山、洛杉矶和其他大都市，房价要贵得多。"
过去三年，纽约市和新泽西州北部新增的"百万美元社区"数量最多（53个）。Zillow的数据地图显示，曼哈顿的社区全部跻身"百万豪宅区"。旧金山和洛杉矶位居第二和第三，分别增加36个和29个"百万美元社区"。
然而，并非所有城市的房价都在上涨。2014年到2017年，得克萨斯州休斯顿、宾夕法尼亚州匹兹堡、密苏里州圣露易斯和俄亥俄州辛辛那提没有新增的"百万美元社区"，而拉斯维加斯只增加了一个。
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