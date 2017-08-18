这处建于维多利亚时期的意式豪宅坐落于悉尼伊丽莎白湾(Elizabeth Bay)，一百多年来作为澳洲皇家海军司令的官邸，现以5000万澳元（折合3965万美元）的高价挂牌出售。

该物业被称作"Tresco庄园"，始建于1868年，由澳大利亚著名建筑师Thomas Rowecaodao操刀设计，拥有砂岩外墙、石板屋顶、飘窗和铸铁栏杆等原始细节。

据佳士得国际地产经纪人Ken Jacobs介绍，1902年新南威尔士州政府买下这处豪华大宅作为悉尼花园岛海军基地(Garden Island)的指挥官府邸，后于2004年将其出售给一位私人买家。从本周早些时候开始，Jacobs和房屋中介机构Pillinger Real Estate的经纪人Brad Pillinger共同代理该物业。

Jacobs说："值得一提的是，虽然Tresco地处南半球人口最为稠密的地区，但它算是悉尼保存最完好、历史最悠久的海滨豪宅之一，可以为业主提供充足的空间和静谧的环境，而这对于一座国际大都市来说十分难得。"

全屋共有九间卧室，室内面积为3326平方米（约3万5800平方呎）。户外水上设施包括私人海水游泳池、突堤式码头、船屋和三个深水泊位。

现业主David Waterhouse是一位出版商和金融投资家，来自一个赛车世家。公共记录显示，他和妻子Janette于2004年以1100万澳元（折合870万美元）买下该物业。该夫妇没有立即回应置评请求。

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