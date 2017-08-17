位置：英国伦敦

标价：1250万英镑（折合1628万3750美元）

毫不夸张地说，这套顶楼公寓的视野在伦敦所有的住宅物业中数一数二。

该物业被称作"The High Command"，坐落于泰晤士河畔历史建筑Anchor Brewhouse的最高几层，大楼前身是勇气啤酒厂(Courage Brewery)。值得一提的是，伦敦塔桥近在咫尺。透过七八两层的落地观景大窗，可以将这一英国标志物尽收眼底。

此外，从四个楼层和五个露台，住户还可以远眺圣保罗大教堂、碎片大厦(The Shard)和"小黄瓜"(The Gherkin)等其他许多地标建筑。

房地产代理公司Cluttons LLP Tower Bridge卖方经纪人James Hyman称，实际上，这套公寓最大的一个亮点是开阔的户外空间，多达2000平方呎，这简直闻所未闻。伦敦大部分河景公寓都分布在泰晤士河的南岸，意味着阳台和露台无法获得充足的采光，但The High Command的露台分布在大楼的前后两侧。

Hyman说："如果买家考虑在伦敦市中心购置1000万英镑（折合1290万美元）以上的河景公寓，没有哪处物业的视野能超越这套公寓。"

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房屋

这套顶楼公寓包含四间卧室和三间浴室，室内面积为4280平方呎，并附带五个适合娱乐和观景的独立露台。

设施

大楼的七至十层由一部私人电梯连通，并建有两部楼梯。该开发项目配备24小时行李搬运服务和安保停车场。这套公寓附带四个停车位。

设计

Anchor Brewhouse属于当地的地标建筑之一。28年前，作为Shad Thames复兴计划的一部分，这栋历史建筑进行了精心的翻修改造，如今该地区已跻身高档社区之列。Hyman说："The High Command占据仓库的最高几层，遍布精美的原始特征。不同于其他许多仓库，该项目对光线没有任何限制，所以这套公寓既采用双层挑高屋顶和落地大窗等现代设计，又保留了原有的砖砌结构和铁柱，可谓两全其美。"

最引人注目的一点在于，10层和11层建有建有一个两层高的圆形大厅，包含游廊、瞭望亭和露台。业主可以在这里360度欣赏伦敦的城市风光。

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周边

对于喜欢泰晤士河畔生活的买家，很少有地段比这里更适合观赏全市最繁忙的航道之一。一眼望去，您能看到大型船只和巡航邮轮来回穿梭，还有军舰停靠在贝尔法斯特号博物馆(HMS Belfast)的旁边。

Hyman称，虽然该地区非常繁华热闹，但这套宁静私密的公寓令人感到远离了城市喧嚣。

Shad Thames分布着一批热门商店、餐厅和酒吧，并能方便抵达南岸的剧院、塔丘地铁站和黑衣修士站，以及伦敦城市机场。

这片地区越来越受国际买家的欢迎，尤其是在附近新开发项目正大力宣传的情况下。在塔桥一号(Number 1 Tower Bridge)，单卧公寓的起价为145万7000英镑（折合189万美元）。

经纪人：James Hyman, Cluttons LLP Tower Bridge

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