本周三，数千名歌迷齐聚在田纳西州孟菲斯的"猫王"故居"雅园"(Graceland)，悼念美国摇滚歌星、演员埃尔维斯·普雷斯利逝世40周年。

但对于一位资金充裕的铁杆粉丝而言，还可以通过更亲密的方式缅怀自己的偶像。"猫王"在比弗利山庄的故居正对外出租，每月花上6万5000美元即可重温这位超级巨星的生活。该物业位于高档社区特劳斯代尔庄园(Trousdale Estates)，包含四间卧室，去年秋天以3000万美元首次挂牌上市，并从今年5月开始招租。

据房地产代理公司The Agency创始人兼首席执行官毛利西奥·乌曼斯基(Mauricio Umansky)，普雷斯利于1967年到1973年在这里居住。1977年8月16日，"猫王"猝然离世，年仅42岁。其他曾在该社区居住的同时代名人包括弗兰克·辛纳屈、迪恩•马丁和雷·查尔斯等。

这处单层住宅融合了法国摄政时期和世纪中叶的当代建筑风格，折线形坡屋顶与落地大窗和开放式布局等现代设计元素相得益彰。

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不动产记录显示，该物业最近一次交易是在2014年，当时的业主、硬石餐厅(Hard Rock Cafe)创始人彼得·摩顿(Peter Morton)将其出售给埃及商人Hamed El-Chiaty名下的一家公司，成交价为1450万美元。

通过对比2014年和当前的照片，现业主在过去三年并未对这处住宅的外观进行太大改动。

这处占地1.2英亩的封闭式物业坐落于一处远眺城市风光的悬崖边上，普雷斯利可能曾躺在后院泳池旁的椅子上欣赏壮美的日落。

挂牌信息显示，该物业内设三间卧室和五间浴室，包括一间豪华主卧套房，建筑面积为5367平方呎。此外，屋内还拥有附带天窗的用餐区、石砌壁炉和方格天花板等。

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