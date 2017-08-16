位置：美国纽约州长岛Sands Point

标价：2900万美元

这处豪华水景大宅坐落于长岛北岸富裕村镇Sands Point的Old House Lane，可谓全美最大的绿色认证住宅之一。据报道，《了不起的盖茨比》中虚构的东卵村正是以这个小村庄为原型。

房地产代理公司Shawn Elliott Luxury Homes and Estates卖方经纪人肖恩•艾略特(Shawn Elliott)说："屋内装有中水系统、太阳能系统以及地热供暖和制冷系统等。虽然这些装置耗资数百万美元，但能有效保护环境。屋顶花园不仅可以种植蔬菜，而且具有隔热的作用，从而降低供暖消耗。"

该物业建于2014年，由建筑事务所Narofsky Architecture操刀设计，旨在打造一处可容纳祖孙三代的现代景观住宅。左右两个分区的中央是一间多功能大客厅。

2015年，现业主、科技公司高管Sonny Chabra将其以3800万美元挂牌出售。

房屋

这处水景大宅占地3.7英亩，内设八间卧室、九间浴室和四间盥洗室，建筑面积为1万6000平方呎。

设施

该物业还包含三个厨房、家庭影院、室内壁球和篮球场、室外雕塑花园、私人海滩、室内游泳池和水疗区等。艾略特补充道，"从屋顶的吧台可以远眺长岛海湾的迷人风光。"

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名人效应

绿意盎然、无可挑剔的景观庭院使这里成为电影和电视剧的热门外景地。NBC电视台的《黑名单》(The Blacklist)剧组在拍摄某一集时，将一架直升机停在屋外的草坪上。Showtime热播剧《婚外情》(The Affair)第二季的一场关键的泳池派对也在此取景。

最近，说唱歌手 “二链子”(2 Chainz)在这里拍摄了一部音乐录影带。

周边

在沙点居住享有一定的优势。村镇的常住人口不超过3000人，前居民包括报业大亨威廉·赫斯特和纽约州州长埃夫里尔·哈里曼等知名人士。

艾略特说："所有居民可免费加入沙点高尔夫俱乐部(Sands Point Golf Course)。这真让人难以置信，因为非居民会员每年需要缴纳3万美元的会费。"

由于该物业拥有大片绿地，您甚至可以在家里打上一场高尔夫球。

经纪人：Shawn Elliott, Shawn Elliott Luxury Homes and Estates

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