近日，富有传奇色彩的美国最大牧场之一"Cielo Vista Ranch"迎来了新的主人。如果成交价接近1亿500万美元的要价，那么该物业可能成为今年以来科罗拉多州售出的最贵牧场之一。

“Cielo Vista Ranch"（西班牙语译为"天堂美景"）坐落于科罗拉多州南部。据房地产代理公司Mirr Ranch Group，这笔交易于上周五达成，目前尚未在公共记录备案，但该公司谢绝透露最终售价或买家身份。

联合经纪人Jeff Hubbard在一份声明中说："买家可谓牧场主的理想人选。他是一位真正的环保主义者，并且致力于保护这一国家宝藏和优质资源。”

挂牌信息显示，该物业占地8万3000英亩，包含世界上最高的私有山峰——海拔1万4047呎的库莱布拉峰(Culebra Peak)。此外，牧场内还分布着其他18座海拔超1万3000呎的山峰。

Mirr Ranch Group负责人Ken Mirr说："很少遇到这样一座海拔高、私密性好且适合狩猎的牧场。这就好比拥有一座专属的国家公园。"

从山麓到峰顶，牧场包括四个生物带，分布着高大的松树、云杉、冷杉、山杨和草甸。成群结队的麋鹿和大角羊在高峰和冰川盆地悠闲地漫步。绵延100多英里的小溪中生长着多种鳟鱼。

Hubbard和另一位经纪人Pat Lancaster拥有超过20年的麋鹿和绵羊狩猎的指导经验。

这座牧场还附带几栋传统的猎人小屋和附属建筑。Mirr称，建造新屋不受限制，因为只有大约三分之一的土地属于保护区，但该物业的价值远超过土地本身。

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“Cielo Vista Ranch"是Mirr Ranch Group代理过的最贵牧场。第二贵的牧场是占地5万6050英亩的"Cross Mountain Ranch"。该物业横跨四个县，标价1亿美元。

除了秀丽的自然风光以外，这座农场还具有悠久的历史。19世纪中期，墨西哥将这座牧场赠予一位法裔加拿大猎手，其允许墨西哥和西班牙的移民在部分土地上放牧、打猎和伐木。后来，这位猎手的继承人将该物业卖给科罗拉多州的首任州长约翰·L·鲁特(John Long Routt)。1960年，鲁特家族又将牧场出售给北卡罗来纳州的木材商杰克·泰勒(Jack Taylor)。

1988年，安然公司高管白露龙(Lou Pai)以2000万美元买下这座牧场，并于2004年将其以6000万美元的天价转让给得克萨斯州一位牧场主协会成员。《丹佛邮报》率先报道了牧场的出售信息。

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