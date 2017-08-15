位置：美国科罗拉多州爱德华兹(Edwards)

标价：3300万美元

这处现代景观大宅被称作"Walden House"，坐落于科罗拉多州韦尔谷(Vail Valley)，很难分清建筑和自然的界限到底在哪里。

该物业的名字来源于旁边的一个私人池塘，清幽宁静的氛围令人联想起亨利·戴维·梭罗的长篇散文《瓦尔登湖》(Walden Pond)中描绘的景象。虽然池塘为Cattleman俱乐部的全体业主提供水源，但只有"Walden House"的业主有权在池塘划船、钓鱼和滑冰。

该物业由知名建筑师安娜贝尔·塞尔多夫(Annabelle Selldorf)操刀设计，主屋围绕一个封闭式景观庭院而建。所有房间均装有玻璃大窗，以便欣赏连绵起伏的壮阔山景。这里距热门的高档滑雪度假村韦尔镇约15英里。

房屋

这处豪宅占地105.63英亩，内设七间卧室、八间浴室和一间盥洗室，建筑面积为1万1869平方呎。

该物业还附带一栋两卧两浴的客用别墅兼管家小屋，室内面积约为1354平方呎。

另有两处可单独购买的相邻宅基地，分别为420 Saddle Horn Way和765 Saddle Horn Way。二者各占地35英亩，售价均为350万美元。

更多资讯: 附带私家机场的科罗拉多州特大庄园

设计

塞尔多夫以现代派风格著称，而这处建筑堪称其中的经典之作。她还设计了屋内的部分家具。

塞尔多夫被权威期刊《建筑学文摘》(Architectural Digest)评为"世界前100位建筑师"。她在纽约经营塞尔多夫建筑师事务所(Selldorf Architects)，该公司的作品包括纽约的新艺廊德奥艺术美术馆(Neue Galerie New York)和范德·韦德联排别墅(Van De Weghe townhouse)，以及犹他州Canyon Point的别墅群和科罗拉多州另一处豪华宅邸Pika House。

设施

该物业毗邻一个私人池塘，并附带室外游泳池、热水池和配备淋浴间的健身房等设施。宽敞的谷仓适合放置户外运动器材，现业主用其存放他们的雪上摩托。

周边

Lake Creek拥有绿意盎然、清幽宁静的生活环境，距离镇中心仅几分钟车程。四周遍布野生动植物，并能远眺沙瓦奇山脉和高尔山脉。业主可以在周围徒步，野餐，探寻树丛、森林和小溪，或者前往镇上参观画廊，如Hughes Collections，并到Juniper等一些好评如潮的餐厅享用美食。河对岸是Crazy Mountain Brewing Company酿酒厂。

经纪人：Joshua Saslove/Liza Hogan, Douglas Elliman

查看房源详情

关注环域居: