卡弗斯沃尔城堡坐落于斯塔福德郡斯托克市(Stoke-on-Trent)，保留了中世纪地牢、角楼和护城河等原始特征，目前以500万英镑（折合650万美元）挂牌出售。该物业始建于13世纪，原址是一座盎格鲁-撒克逊庄园，现已被列入一级保护建筑。

业主是房地产大亨Robin MacDonald，他于2006年以170万英镑（折合220万美元）买下这座占地20英亩的城堡。据房地产代理公司Paul Carr Estate Agents联合经纪人Mark Bentley，他出售城堡的原因是想要换一处稍小的物业。MacDonald没有立即回应置评请求。

据BBC报道，2007年MacDonald因在城堡举办一场征婚真人秀而登上头条。2010年，他在未获得娱乐经营许可证的情况下承办婚礼和烟火表演等商业活动而再次成为新闻人物。

据《每日电讯报》(The Telegraph)报道，由于活动策划公司破产，78对新人不得不重新寻找婚礼场地，他也因违反撤消令被罚款10万英镑（折合13万美元）。挂牌信息显示，后来该物业被准许用作"健康疗养中心"。

更多资讯: 梦想照进现实 买座城堡当国王

尽管存在争议，但这座拥有18间卧室和13间浴室的古堡非常适合举办活动。屋内还包含九间会客室、娱乐室、酒窖、健身房和游戏房。此外，MacDonald升级改造了浴室并增添了商用厨房，从而满足整座城堡的生活需求。

挂牌信息显示，除了作为英格兰仅存的几座建有护城河的城堡之一，该物业还保留了一些可追溯至中世纪的家具和装潢，如精雕细刻的四柱木床和镶有木质护墙板的古典图书室等。其中一间套房配备一个1890年代建成的浴室。

根据卡弗斯沃尔城堡的官方网站，17世纪英国内战期间，这座城堡有驻军把守，但奥利弗·克伦威尔将军队撤离。幸运的是，城堡得以完整保存下来。

19世纪中叶，珀西瓦尔·拉德克利夫爵士(Sir Percival Radcliffe)将护城河排干，并在城堡四周打造了漂亮的景观花园（目前尚不清楚是谁重新修建了护城河）。据官网介绍，19世纪后半叶，以制造精美瓷器著称的Wedgwood家族曾在这里居住。

关注环域居: