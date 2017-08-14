对于生活在繁华喧闹的大都市的全球精英而言，清幽宁静的第二住宅是他们梦寐以求的"避世之所"。

在腰缠万贯的金融大鳄和企业家看来，第二、（有时甚至是第三、第四）住宅只是他们和家人的生活必需品。通常，价钱不成问题。

夏威夷大岛豪华房地产经纪公司Luxury Big Island by Harold Clarke总裁哈罗德·克拉克(Harold Clarke)说："这些硅谷精英和对冲基金经理经常打电话跟我说，‘帮我找一处度假物业，不管要多少钱’。"

他们希望第二住宅可随时拎包入住。

总部位于伦敦的莱坊国际合伙人阿拉斯代尔•普里查德(Alasdair Pritchard)说："对冲基金经理的工作强度很高，他们不想因其他任何事情头疼。他们不会和施工方打交道，也不会与建筑师商讨设计方案，甚至不愿意参与翻修改造。"

经验丰富的汉普顿顶级经纪人Susan Breitenbach对此表示同意。她的客户不乏华尔街大佬，他们只考虑新建住宅。

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作为柯克兰集团的联合经纪人，Breitenbach说："这些人代表一类特殊的群体。他们大都在市内拥有精装公寓，所以不会选择汉普顿的破旧老宅。他们想要的是豪华度假屋。"

对他们来说，可方便快捷地前往奢华时尚的第二住宅非常重要。普里查德说："过去两到四年，这些高净值个人愿意为便捷交通付出更高的成本。他们要求从伦敦飞抵当地不超过两三个小时。因此，机场附近的度假住宅大受欢迎。

总之，一切归结于物业的功能性和交通的便捷性。"

克拉克称，这些上流人士还喜欢扎堆。他说："他们希望左邻右舍都是富商巨贾、权力掮客。没错，他们的确是在度假，但这也是建立人脉的绝佳机会。"

为了掌握权贵精英和行业领袖首选的度假目的地，环域居采访了全球多个城市的房地产专家。

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从硅谷到夏威夷

克拉克发现，近年来财力雄厚的硅谷企业家和科技公司高管纷纷前往夏威夷选购第二住宅。他们偏爱超级豪华、遍布度假村的夏威夷大岛科纳-柯哈拉海岸(Kona-Kohala Coast)。

他说："我经常回到大岛帮他们寻找合适的房源。这里的服务无可比拟。"

克拉克补充道，"这些富豪喜欢在超高端的度假村置业，可能是5000万美元的独栋别墅或者200万美元的共管公寓。"

大岛拥有丰富的自然资源、多座火山和大量的土地，面积是其他岛屿的两倍。茂宜岛威雷亚(Wailea)和考艾岛普林斯维尔(Princeville)也是热门的度假胜地。

夏威夷充满野性魅力和异国情调，安全可靠且举世闻名。他说："夏威夷州是美国领土，这些群岛仍保持着原有的生态环境。"此外，当地距加州北部仅五小时飞行时间，所以更具吸引力。

克拉克说："他们寻求安全舒适的环境、一览无余的海景和宽敞的居住空间。"

他补充道，"科纳-柯哈拉海岸沿线的度假村距科纳国际机场仅五分钟。他们搭乘私人飞机抵达，然后驱车5到10分钟即可前往封闭式管理的度假住宅。"

图为华拉莱度假村的豪宅内景。该物业距科纳国际机场约10分钟。

Luxury Big Island by Harold Clarke

克拉克说："就年龄段而言，许多买家在50岁到70岁之间。但最近三到五年，我发现27岁到37岁的群体明显增加。"

他表示，一些行业领袖是夏威夷的常客，他们一半的时间都待在岛上。另一些人每年来一到两周，这里可能是他们的第三、第四或第五居所。

克拉克说："我们发现，市场涌现出一批高价物业。"他指出，近期的几处宅基地（一般在两英亩左右）成交价都在2000万美元到2500万美元，但这还不是最贵的。"

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从华尔街到汉普顿

几十年来，长岛东部的汉普顿一直是华尔街精英首选的度假胜地。

Breitenbach说："如果您住在曼哈顿，并想找一个周末度假的好去处，很少有地方能比得上汉普顿。这里与城市没有什么区别，您的所有需求都能得到满足，如热门餐厅、聚会派对、直升机出行、瑜伽教练、海滩和农产品直销店等等。"

从曼哈顿驱车前往汉普顿需要90分钟到三个半小时以上（取决于交通状况），而乘坐直升飞机只需45分钟。

她补充道，"汉普顿的海滩首屈一指，新泽西海岸或纽约州北部无法与之相媲美。他们可能也去过楠塔基特岛或者马萨葡萄园岛，但那里实在太远了。"

Breitenbach发现，近年来华尔街从业人员呈年轻化趋势。她说："如今，许多年轻的家庭喜欢一年四季外出游玩。他们在秋天采摘苹果或南瓜；参加高尔夫俱乐部；举办大型派对；或者简单地与家人共度美好时光。"

Breitenbach称，汉普顿的租赁市场仍保持健康态势，但更多的租户是临时起意，而且很少租满一整个季度。她说："去年和今年，房主需要多等待一段时间才能找到租户，而且租期或许只有一个月。很多人只愿意在汉普顿待上一个月左右，或者干脆到欧洲旅游。"

这些富豪的租金支出为每季120万美元或每月40万美元到50万美元。Breitenbach说："市场上有200万美元的公寓，也有5000万美元的豪宅可供选择。他们希望能物有所值，不想花冤枉钱。"

这栋最近翻修的四卧海滨别墅位于汉普顿阿默甘西特，目前以740万美元挂牌出售。

The Corcoran Group

Breitenbach说："他们想要无与伦比的视野，并住在海滨地带或者靠近海岸的地方。"

她指出，配备户外厨房和篝火坑的室内外相融合的住宅非常受欢迎，因为这些城市白领平时整天待在室内。

最近有一位租户问她，能否请房主在游泳池旁边加装一台电视机。

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从伦敦城到欧洲沿海

普里查德称，对于选购完美的第二住宅的伦敦金融大鳄而言，过去两三年法国南部一直是第一选择。他们想要住在距尼斯机场仅一小段车程的地方。

他说："从伦敦飞抵尼斯需要两三个小时。下飞机再换乘汽车，30分钟后您就可以在阳台上品尝粉红葡萄酒。通常，他们希望将车程控制在20到30分钟。"

普里查德说："500欧元到1000万欧元的物业最受欢迎。我希望我可以说2000万欧元到3000万欧元，虽然有些人负担得起这个价位，但现在他们不会一下支出这么多钱。"他指出，他们开始担心汇率变化和脱欧法案对财富的影响。

伦敦的金融精英还钟情于西班牙伊维萨岛，因为当地的性价比远高于法国地中海地区。

普里查德说："在戛纳，500万欧元只能在远眺大海的密集型社区置业。但在伊维萨岛，同样的价钱可以获得一览无余的壮阔海景。"

尽管巴利阿里群岛不是伦敦人的唯一选择，但占据统治地位。他说："马略卡岛的性价比也高于法国南部地区，但它的生活方式和视觉魅力不及伊维萨岛。"

普里查德称，他们还对佛罗伦萨和罗马等意大利主要城市以及利古里亚大区感兴趣，尤其是波托菲诺的沿海地带。但他指出，"意大利的审批流程非常繁琐，因此在当地置业并不容易。"

他发现，越来越多的人想要丰富他们的资产组合，所以可能会选择附带五公顷葡萄园的法国和意大利酒庄。

普里查德说："单从生活方式来看，托斯卡纳仍是买家的首选。他们想要清幽宁静的生活，并拥有自己的葡萄园和橄榄园。"

还有一个额外的福利，即使乘坐普通班机，从这些地区前往伦敦也不超过两个小时。

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从华盛顿特区到切萨皮克湾镇

房地产代理公司TTR Sotheby’s International Realty总裁兼管理合伙人迈克尔·兰金(Michael Rankin)称，在选购第二住宅时，华盛顿特区的游说高手和政坛大佬倾向于马里兰州东海岸。

热门的置业目的地包括圣迈克尔(St. Michaels)、伊斯顿(Easton)和牛津等。他说："这里有适合划船和航海的社区，也有历史悠久的小镇，都相当不错。"

这处引人注目的海滨物业位于伊斯顿。此类东海岸住宅因环境清幽和毗邻水域吸引大批华盛顿精英。

TTR Sotheby’s International Realty

兰金称，东海岸的度假物业种类繁多，如历史悠久的宏大庄园和适合垂钓的城镇小屋，当然价格也是千差万别。

从该地区驱车前往华盛顿不到两个小时，而这是它的最大吸引力。他说："您可以远离都市喧嚣，无需乘飞机出行，而且也不用排队安检。"

兰金补充道，马萨诸塞州的马萨葡萄园岛和楠塔基特岛也颇受华盛顿买家的欢迎。

他说："您可能认为，楠塔基特岛是纽约客或波士顿人的度假天堂，但事实上华盛顿居民也不少。夏天去岛上度假时，我发现那里的华盛顿人比想像的还要多。这种感觉很熟悉，很亲切。"（楠塔基特岛到华盛顿特区的航程约为75分钟。）

他补充道，"还有一类人选择西行，如怀俄明州的杰克逊和科罗拉多州的范尔。许多公司高管会带着家人到西部度假一个月。"

由于华盛顿异常潮湿闷热，夏季度假物业越来越受欢迎。

兰金说："每年七八月份，华盛顿人纷纷外出度假，那时街道几乎空无一人。"

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从香港到中国大陆

莱坊国际大中华区研究和咨询部主管纪言迅(David Ji)称，尽管一些富裕的香港金融家选择到中国大陆购买第二住宅，但不少人仍习惯于现有的生活环境。

纪说："香港是一座小城。许多人喜欢在他们的主要居所附近购置第二住宅。"

如果他们的主要居所位于香港岛，第二住宅可能落户于以北的九龙半岛，还有一些人可能选择更远的新界。这个地区以湿地、公园和山丘为主，包含一些外围的小岛。新界人口密度较低，房价相对便宜，空气新鲜，并且毗邻乡村地带和迷人海滨。

他指出，与建造私人大宅相比，这些二套房买家更喜欢现有的豪华公寓，因为这类物业配备现代健身房、水疗区、室内外游泳池、按摩池、会议和活动设施等标准设施。此外，他们还会考虑周边是否分布着可供参观的历史遗迹和现代景区。

纪说："香港很小，但轨道交通十分发达，所以他们可以较快地前往第二住宅。乘坐公共或私人交通工具，一两个小时便可抵达任何地方。"

他补充道，由于香港的房价居高不下，而且很难找到空间充足、相对平价的大户型单元，所以一些富裕的金融家决定转战内地，在深圳、广州甚至是北京和上海选购第二住宅。

香港与许多大陆城市之间均开通了直飞航线。

他表示，除了为自己和家人寻找第二住宅和养老居所以外，这些高净值个人还可能在大陆谋求多元化的投资机会。

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