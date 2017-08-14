位置：法国马迪朗(Madiran)

标价：247万5000欧元（折合290万美元）

阿尔里科博尔代城堡(Chȃteau D’Arricau-Bordes)坐落于法国西南部的乡村地带，拥有齐整的葡萄园和连绵起伏的壮阔山景，并令人联想起17世纪的决斗场景。

该物业具有悠久的酿酒史，前业主中不乏火枪手和英国战斗英雄等显赫人物。除了深厚的历史渊源以外，这座城堡的魅力还源自高品质的翻修改造和现代化的配套设施。

总部位于伦敦的莱坊国际经纪人Jack Harris说："这是一座引人注目、装修华美的城堡，并附带开阔的庭院、大面积的葡萄园和连绵起伏的壮阔山景。"

Harris称，与法国其他地区的同类物业相比，247万5000欧元的价格十分诱人。实际上，过去18个月城堡的售价已经下调了约100万欧元。

这座百年古堡的翻修工程始于1970年代，当时所有建筑物几乎损毁殆尽。

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Harris说："您经常会发现，在翻修改造之后，这些古老的城堡可能搭配一些完全现代的装饰，但好在该物业经过认真考量，因此保留了诸多原始特征。"

据他介绍，其中包括原始壁炉、木质横梁和石墙，以及连通主屋三个楼层的石砌旋转楼梯。正如其他城堡一样，该物业也拥有充足的会客区域，包括正式客厅、台球室和酒水间等。

屋顶已于近期修复，所以潜在买家不必担心。Harris说："其他区域也投入了大量的人力、物力和财力。"

业主一家来自英国，他们卖房的原因是现在不经常住在这里。

房屋

这座城堡占地超过34英亩，包含葡萄园、花园和林地。主屋内设七间卧室和五间浴室。另有一栋三卧单浴的独立小屋。

设施

南塔楼建有一个酒窖。从居高临下的观景平台可以俯瞰游泳池和附属建筑。

独立小屋采用开放式布局并拥有私人露台，可以作为客用别墅或管理员宿舍。根据挂牌信息，该物业还包含三栋附属建筑，其中一栋被改造成办公区并设有一间会议室。

挂牌信息显示，大片的土地上分布着葡萄园和花园，以及长满高大树木、野花和十几种兰花的林地。城堡四周的山谷种植着向日葵、猕猴桃和玉米等农作物，而且时常有鹿、野猪和猛禽出没。

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历史

根据挂牌信息，这座城堡的历史可以追溯至中世纪，并在文艺复兴时期进行过一次精心修复。

据称，法国作家大仲马的名作《三个火枪手》的主人公原型查尔斯·达尔大尼央曾于18世纪在此招待了火枪队的队长。尽管Harris承认，这更多的是传言，而非有据可查的事实，但不会妨碍人们对那段充满勇气和冒险的往事的向往。

1814年3月，威灵顿公爵在前往拿破仑战争的最后几场战役之一图卢兹之战的战场途中，曾下榻这座城堡。

周边

Harris称，这个村落地理位置优越，距离波城机场约30英里，而波尔多和图卢兹分别在120英里和136英里之外。

经纪人：Jack Harris, Senior Negotiator, Knight Frank

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